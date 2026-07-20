करनाल में कैदी की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पुलिस पर हिरासत में बेरहमी से मारपीट के लगाए गंभीर आरोप
नशे के मामले में गिरफ्तार युवक की संदिग्ध मौत से बवाल मच गया है. पुलिस पर हिरासत में बेरहमी से मारपीट के गंभीर आरोप.
Published : July 20, 2026 at 5:40 PM IST
करनालः जिले में नशे के एक मामले में गिरफ्तार किए गए 34 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं. मृतक की पहचान शिव कॉलोनी निवासी जसपाल के रूप में हुई है. पुलिस ने करीब सात दिन पहले उसे 25 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था. तीन दिन पहले अदालत में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. लेकिन जेल पहुंचने के कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. अब इस पूरे मामले ने पुलिस कार्रवाई को लेकर नई बहस छेड़ दी है.
जेल से अस्पताल और फिर मौतः जानकारी के अनुसार, न्यायिक हिरासत के दौरान जसपाल की अचानक तबीयत खराब हो गई. जेल प्रशासन ने उसे तुरंत करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी. मौत के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.
परिजनों का आरोप, 'हिरासत में की गई बेरहमी': मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि "जसपाल को सीआईए स्टाफ ने हिरासत में लेकर बुरी तरह पीटा, जिसकी वजह से उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई." परिवार का आरोप है कि "अस्पताल में भर्ती किए जाने की जानकारी भी उन्हें समय पर नहीं दी गई." उनका कहना है कि "यदि पहले सूचना मिल जाती तो वे उसे किसी निजी अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए ले जा सकते थे."
परिजनों का आरोपः परिजनों के मुताबिक, मां के निधन के बाद जसपाल नशे की लत का शिकार हो गया था, लेकिन वह किसी भी हालत में ऐसी मौत का हकदार नहीं था. उनका आरोप है कि हिरासत में हुई मारपीट ने उसकी जान ले ली.
दस दिन पहले बना था पिता, खुशियां मातम में बदलींः इस घटना ने परिवार को पूरी तरह तोड़कर रख दिया है. जसपाल की शादी करीब एक साल पहले हुई थी और वह महज दस दिन पहले ही पिता बना था. घर में नवजात के आने की खुशियां थीं, लेकिन अब वही घर मातम में डूबा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.
पुलिस का पक्ष-नशे का आदी था युवक, हर पहलू की जांच जारीः रामनगर थाना पुलिस का कहना है कि "जसपाल नशा करने का आदी था. जांच अधिकारी विनोद कुमार के अनुसार पूरे मामले की जांच क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराई जा रही है. परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस का कहना है कि "जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा."
अब निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट परः फिलहाल इस पूरे मामले का सबसे अहम आधार पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी. इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई और परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है. वहीं, मजिस्ट्रेट की निगरानी में चल रही जांच के नतीजों पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं.