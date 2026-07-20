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करनाल में कैदी की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पुलिस पर हिरासत में बेरहमी से मारपीट के लगाए गंभीर आरोप

करनाल में कैदी की संदिग्ध मौत ( ETV Bharat )

करनालः जिले में नशे के एक मामले में गिरफ्तार किए गए 34 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं. मृतक की पहचान शिव कॉलोनी निवासी जसपाल के रूप में हुई है. पुलिस ने करीब सात दिन पहले उसे 25 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था. तीन दिन पहले अदालत में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. लेकिन जेल पहुंचने के कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. अब इस पूरे मामले ने पुलिस कार्रवाई को लेकर नई बहस छेड़ दी है. जेल से अस्पताल और फिर मौतः जानकारी के अनुसार, न्यायिक हिरासत के दौरान जसपाल की अचानक तबीयत खराब हो गई. जेल प्रशासन ने उसे तुरंत करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी. मौत के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. करनाल में कैदी की संदिग्ध मौत पर बवाल (ETV Bharat) परिजनों का आरोप, 'हिरासत में की गई बेरहमी': मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि "जसपाल को सीआईए स्टाफ ने हिरासत में लेकर बुरी तरह पीटा, जिसकी वजह से उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई." परिवार का आरोप है कि "अस्पताल में भर्ती किए जाने की जानकारी भी उन्हें समय पर नहीं दी गई." उनका कहना है कि "यदि पहले सूचना मिल जाती तो वे उसे किसी निजी अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए ले जा सकते थे."