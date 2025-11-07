ETV Bharat / state

सरकारी अस्पताल में नवजात की संदिग्ध मौत, गले पर मिले निशान, पुलिस जांच में जुटी

मातृ एवं शिशु अस्पताल, चूरू ( ETV Bharat Churu )

चूरू: जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिला अस्पताल में जन्म के महज पांच घंटे बाद एक नवजात की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. अस्पताल प्रशासन और परिजनों ने नवजात के गले पर निशान मिलने से गला घोटकर हत्या की आशंका जताई है. घटना की सूचना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया है. अस्पताल प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, बीती रात करीब 12 बजे अजीतसर गांव की 40 वर्षीय गुड्डी देवी ने सामान्य प्रसव से एक लड़के को जन्म दिया. लेबर रूम से मां-बेटे को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था. रात भर सबकुछ सामान्य रहा, लेकिन सुबह करीब 5 बजे नवजात के मामा उसे NICU वार्ड में अचेत अवस्था में लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. एएसआई सुरेश कुमार (ETV Bharat Churu)