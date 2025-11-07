ETV Bharat / state

सरकारी अस्पताल में नवजात की संदिग्ध मौत, गले पर मिले निशान, पुलिस जांच में जुटी

चूरू के सरकारी अस्पताल में नवजात की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

नवजात की संदिग्ध मौत
मातृ एवं शिशु अस्पताल, चूरू (ETV Bharat Churu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 7, 2025 at 1:57 PM IST

चूरू: जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिला अस्पताल में जन्म के महज पांच घंटे बाद एक नवजात की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. अस्पताल प्रशासन और परिजनों ने नवजात के गले पर निशान मिलने से गला घोटकर हत्या की आशंका जताई है. घटना की सूचना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया है.

अस्पताल प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, बीती रात करीब 12 बजे अजीतसर गांव की 40 वर्षीय गुड्डी देवी ने सामान्य प्रसव से एक लड़के को जन्म दिया. लेबर रूम से मां-बेटे को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था. रात भर सबकुछ सामान्य रहा, लेकिन सुबह करीब 5 बजे नवजात के मामा उसे NICU वार्ड में अचेत अवस्था में लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

एएसआई सुरेश कुमार (ETV Bharat Churu)

इसे भी पढ़ें- अस्पताल में नवजात की मौत: सरकारी जांच के बाद डॉक्टर और नर्स निलंबित

जांच में जुटी पुलिस: कोतवाली थाने के एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में नवजात के गले पर संदिग्ध निशान मिले हैं, जिसके आधार पर अस्पताल प्रशासन ने हत्या की आशंका जताते हुए कोतवाली पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस प्रसूता गुड्डी देवी, उसके परिजनों और अस्पताल स्टाफ से पूछताछ कर रही है.

एएसआई सुरेश कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह का पता चलेगा. अगर हत्या की पुष्टि हुई तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. घटना से अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल है और परिजन सदमे में हैं.

CHURU NEWBORN MURDER
GOVERNMENT HOSPITAL CHURU
अस्पताल में नवजात की संदिग्ध मौत
चूरू में नवजात की हत्या
CHURU NEWBORN DEATH

