बिहार में विवाहिता की मौत के बाद बवाल, मायके वालों ने ससुराल के दरवाजे पर ही जलाया शव
Married Woman Died: पिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही विभा और उसके ससुराल वालों के बीच विवाद चल रहा था.रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : November 17, 2026 at 9:00 PM IST
मुजफ्फरपुर:बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित पताही गांव से दर्दनाक खबर सामने आ रही है. दरअसल यहां 39 वर्षीय विवाहिता विभा ठाकुर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ. वहीं हंगामें के बाद मौत से आक्रोशित मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल के घर के सामने ही महिला के शव का अंतिम संस्कार कर दिया.
पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप
मिली जानकारी के मुताबिक मृतका के पिता अहमदाबाद निवासी बच्चू चौधरी ने सदर थाने में आवेदन देकर पति चंदन ठाकुर, ससुर मुरारी प्रसाद ठाकुर, सास मंजू देवी और ननद समेत ससुराल पक्ष के अन्य लोगों को आरोपित किया है. मायके वालों ने पति समेत ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर सुनियोजित साजिश के तहत हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया.
27 नवंबर 2014 को हुई थी शादी
पिता के आवेदन के अनुसार, विभा की शादी 27 नवंबर 2014 को पताही गांव निवासी चंदन ठाकुर से हुई थी. दोनों की एक बेटी है, जो फिलहाल अपने नाना के साथ अहमदाबाद में रहती है. आरोप है कि शादी के बाद से ही विभा और उसके ससुराल वालों के बीच विवाद चल रहा था. इसको लेकर मुजफ्फरपुर और अहमदाबाद के न्यायालयों में भी मामले लंबित हैं.
ससुराल पक्ष पर लगातार प्रताड़ित करने का आरोप
पिता का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित करते थे. उसे घर से भी निकाल दिया गया था. बाद में जिला प्रशासन और परिवार न्यायालय के आदेश के बाद विभा दोबारा ससुराल में रहने लगी थी. इसके बावजूद उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी. विभा ने कई बार फोन कर अपने पिता को प्रताड़ना की जानकारी दी थी.
16 नवंबर को हुई विवाहिता की मौत
पिता ने आवेदन में बताया है कि 15 नवंबर को विभा को कथित तौर पर ऐसा भोजन या खाद्य पदार्थ दिया गया, जिसके सेवन के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 16 नवंबर को उसकी मौत हो गई.
ससुराल के घर के सामने ही महिला का अंतिम संस्कार
विवाहिता की मौत के बाद मायके पक्ष के लोग पताही पहुंचे और शव को ससुराल के घर के सामने ही जला दिया. घटना के बाद इलाके में तनाव और चर्चा का माहौल रहा. मायके पक्ष ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर हत्या के आरोपों की पड़ताल करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं सदर थानाध्यक्ष नवलेश कुमार आजाद ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच करते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी है.
"मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच करते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी है.दोषियों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी."- नवलेश कुमार आजाद, सदर थानाध्यक्ष
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