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बिहार में विवाहिता की मौत के बाद बवाल, मायके वालों ने ससुराल के दरवाजे पर ही जलाया शव

मुजफ्फरपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर:बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित पताही गांव से दर्दनाक खबर सामने आ रही है. दरअसल यहां 39 वर्षीय विवाहिता विभा ठाकुर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ. वहीं हंगामें के बाद मौत से आक्रोशित मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल के घर के सामने ही महिला के शव का अंतिम संस्कार कर दिया.

पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप