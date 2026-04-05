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झुंझुनू के कोलिंडा गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पीहर पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

मृतका के पिता सलीमुद्दीन ने बताया कि 24 वर्षीय सबीना उर्फ सोनू पुत्री सलेमुद्दीन का निकाह करीब ढाई साल पहले कोलिंडा निवासी इकरार खान के साथ हुआ था. पीहर पक्ष का आरोप है कि उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार शादी में सोने-चांदी के आभूषण, कपड़े और घरेलू सामान दिया था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगा. आरोप है कि इसी को लेकर सबीना को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था.

झुंझुनू: जिले के धनूरी थाना क्षेत्र के कोलिंडा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

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सलीमुद्दीन ने बताया कि मृतका का पति इकरार खान भारतीय सेना में तैनात है और वर्तमान में उसकी पोस्टिंग कुपवाड़ा में है. घटना से कुछ दिन पहले ही वह छुट्टी लेकर घर आया हुआ था. पीहर पक्ष का आरोप है कि सबीना की मौत आत्महत्या नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या है. जिसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही धनूरी थाना पुलिस और डिप्टी हरि सिंह धायल मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर मलसीसर उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

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पोस्टमार्टम के दौरान अस्पताल परिसर में पीहर और ससुराल पक्ष के लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए. इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. मौके पर मौजूद पुलिस बल ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रण में किया. पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए पीहर पक्ष को सौंप दिया है. डिप्टी हरि सिंह धायल ने बताया कि मृतका के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की गहनता से जांच कर रही है.