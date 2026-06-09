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विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

WOMAN DEATH IN DHOLPUR, POLICE INVESTIGATING
पुलिस थाना कोतवाली. (ETV Bharat dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 9, 2026 at 7:11 PM IST

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धौलपुरः शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित जाटव बस्ती फूटा दरवाजा के पास एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. विवाहिता का शव घर में फंदे पर लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

सीओ कृष्ण राज ने बताया मामला दर्ज कर लिया है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मृतका की पहचान शिवानी पत्नी आशीष के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के खम्मा अर्जुन नगर की निवासी थी. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया. मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शिवानी को लंबे समय से दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था.

पढ़ेंः प्रतापगढ़: छोटीसादड़ी पुलिस क्वार्टर में महिला कांस्टेबल की संदिग्ध मौत, परिवार ने उठाए सवाल

परिजनों ने लगाए आरोपः परिजनों का आरोप है कि दहेज उत्पीड़न से परेशान होकर उसकी मौत हुई है. घटना के बाद मृतका की मां ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है. बताया जा रहा है कि शिवानी की शादी करीब पांच वर्ष पूर्व हुई थी. विवाह के सात वर्ष के भीतर महिला की मौत होने के कारण मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ सिटी कृष्ण राज जांगिड़ के निर्देशन में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया.

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दहेज प्रताड़ना का आरोप
SUSPICIOUS DEATH OF WOMAN

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