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विवाहिता की संदिग्ध मौत: मृतका के पिता ने लगाया दहेज हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

मौके पर पुलिस और परिजन ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: जिले में आंगई थाना क्षेत्र के चिलाचौंद गांव में 28 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. आरोप है कि विवाहिता की मौत के बाद ससुराल पक्ष के लोग मायके पक्ष को सूचना दिए बिना शव का अंतिम संस्कार करने के लिए खेतों की ओर ले जा रहे थे. इसकी भनक लगने पर मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए. उन्हें आता देख ससुराल पक्ष के लोग शव को खेत में छोड़कर मौके से फरार हो गए. दहेज हत्या का आरोप: मृतका के पिता मंगल सिंह ने आंगई थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है. रिपोर्ट में बताया कि करीब तीन वर्ष पूर्व उनकी बेटी जानकीबाई मीना की शादी चिलाचौंद गांव निवासी सुनील कुमार के साथ हुई थी. पिता के अनुसार शादी के समय ससुराल पक्ष की मांग पर परिवार ने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज दिया था. पिता का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद पति के व्यवहार में बदलाव आ गया. वह जानकीबाई मीना से कथित तौर पर अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगा और आए दिन उसके साथ मारपीट करता था. पिता ने आरोप लगाया कि गत 26 अगस्त की रात सुनील ने लाठी-डंडों से मारपीट कर उनकी बेटी की हत्या कर दी. पढ़ें: धौलपुर: नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पिता ने दहेज हत्या का आरोप लगाया, तीन महीने पहले हुई थी शादी