नवोदय विद्यालय भिवानी में छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग की
जवाहर नवोदय विद्यालय भिवानी के 16 वर्षीय छात्र की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है.
Published : July 13, 2026 at 2:00 PM IST
भिवानी: जिले से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां गांव धनाना के रहने वाले 10वीं के छात्र 16 वर्षीय दीपांशु की गांव करू स्थित नवोदय स्कूल में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला. स्कूल प्रशासन इसे आत्महत्या बता रहा है, लेकिन परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है.
चौकीदार ने देर रात वाइस प्रिंसिपल को दी सूचनाः नवोदय स्कूल भिवानी में बीती रात वक्त हड़कंप मच गया जब दसवीं के छात्र दीपांशु का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला. स्कूल के चौकीदार ने देर रात वाइस प्रिंसिपल को फोन कर इस छात्र द्वारा आत्महत्या करने की सूचना दी, लेकिन जब सूचना परिवार को दी तो परिजनों ने इसे सिरे से नकार दिया है. परिजनों का आरोप है कि दीपांशु के शरीर पर मिले निशान से लगता है कि दीपांशु की हत्या की गई है.
गहन और निष्पक्ष जांच की मांगः परिवार का कहना है "दीपांशु ने खुदकुशी नहीं की है. दीपांशु के हाथों पर ब्लेड से कटने के निशान मिले हैं, जो सीधे तौर पर हत्या की तरफ इशारा कर रहे हैं. मृतक की मां का कहना है कि "दो दिन पहले ही उनकी अपने बेटे से बात हुई थी और वह पूरी तरह खुश था. उसे कोई परेशानी नहीं थी." परिजनों का साफ कहना है कि उनका बेटा ऐसा कदम नहीं उठा सकता. फिलहाल मृतक के ताऊ उदय सिंह ने स्कूल प्रशासन और पुलिस से मामले की गहन और निष्पक्ष जांच की मांग की है.
क्या बोले वाइस प्रिंसिपलः वहीं नवोदय स्कूल के वाइस प्रिंसिपल प्रवीण गुप्ता ने बताया कि "मुझे रात डेढ़ बजे चौकीदार व बच्चों का फोन आया और बताया कि दीपांशु ने खुदकुशी कर ली है. इसके बाद स्कूल गए और पुलिस को सूचना दी. दीपांशु को फौरन इलाज के लिए कैरू अस्पताल लेकर गए, जहां से भिवानी रेफर किया गया."