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नवोदय विद्यालय भिवानी में छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग की

नवोदय विद्यालय भिवानी में छात्र की संदिग्ध मौत ( ETV Bharat )

भिवानी: जिले से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां गांव धनाना के रहने वाले 10वीं के छात्र 16 वर्षीय दीपांशु की गांव करू स्थित नवोदय स्कूल में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला. स्कूल प्रशासन इसे आत्महत्या बता रहा है, लेकिन परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है. चौकीदार ने देर रात वाइस प्रिंसिपल को दी सूचनाः नवोदय स्कूल भिवानी में बीती रात वक्त हड़कंप मच गया जब दसवीं के छात्र दीपांशु का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला. स्कूल के चौकीदार ने देर रात वाइस प्रिंसिपल को फोन कर इस छात्र द्वारा आत्महत्या करने की सूचना दी, लेकिन जब सूचना परिवार को दी तो परिजनों ने इसे सिरे से नकार दिया है. परिजनों का आरोप है कि दीपांशु के शरीर पर मिले निशान से लगता है कि दीपांशु की हत्या की गई है.