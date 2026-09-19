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बिहार के हॉस्टल में 9वीं की छात्रा की मौत से हड़कंप, 1 महीने पहले हुआ था नामांकन

"पुलिस की पूछताछ और प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्रा का करीब एक महीने पहले आवासीय विद्यालय में नामांकन कराया गया था. छात्रा विद्यालय में रहना नहीं चाहती थी. इनके माता-पिता हरियाणा में मजदूरी करते हैं. लोकल गार्जियन इनके बुआ और फूफा हैं. "- आशीष रंजन, सदर एसडीपीओ

मृत छात्रा मोतिहारी जिले की रहने वाली बतायी जाती है. सदर एसडीपीओ आशीष आनंद के मुताबिक, पूछताछ में सामने आया है कि करीब 15 दिन पहले छात्रा की छोटी बहन का भी इसी विद्यालय में नामांकन कराया गया था. शनिवार को बुआ और फूफा उसे विद्यालय छोड़कर गए थे और दुर्गा पूजा के दौरान घर भेजने की बात कही थी. इसके कुछ समय बाद ही छात्रा की मौत की सूचना मिली.

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस के अनुसार, छात्रा का नामांकन करीब एक महीने पहले ही कराया गया था और वह विद्यालय के हॉस्टल में रहना नहीं चाहती थी. हालांकि, छात्रा की मौत की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है.

पुलिस के अनुसार, बुआ और फूफा के विद्यालय से जाने के बाद छात्रा विद्यालय की ऊपरी मंजिल की ओर गई. उसके कुछ देर के बाद एक बच्ची की नजर शव पर पड़ी. छात्रा का शव मिलने की सूचना जैसे ही विद्यालय में फैली, वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.

घटना की सूचना रीगा थाना पुलिस को दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू की. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि छात्रा की मौत किन परिस्थितियों में हुई.

स्पष्ट नहीं मौत का कारण

फिलहाल पुलिस का कहना है कि छात्रा की मौत को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. पुलिस मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच कर रही है. घटनास्थल से मिले तथ्यों, पूछताछ और अन्य जांच प्रक्रिया के आधार पर मौत की वजह का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

सदर एसडीपीओ ने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि छात्रा की मौत की वास्तविक वजह क्या थी. पुलिस के अनुसार, मामले में अभी जांच जारी है और जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में हुई इस घटना के बाद छात्राओं और विद्यालय कर्मियों के बीच भी चिंता का माहौल है. अब पुलिस की जांच इस बात पर केंद्रित है कि छात्रा की मौत किन परिस्थितियों में हुई और घटना से पहले विद्यालय परिसर में क्या-क्या हुआ था.

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टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416

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