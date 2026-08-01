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बलरामपुर में 4 लोगों की संदिग्ध मौत से इलाके में हड़कंप, पुलिस ने जांच तेज की

बलरामपुर: जनपद के देहात थाना क्षेत्र से शुक्रवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. घर के भीतर एक ही परिवार के चार सदस्यों के शव खून से लथपथ मिले. जिसके बाद से इलाके में अफरातफरी मच गई. सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी. हालांकि पुलिस अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है.



पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के अनुसार, मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के झौंहना गांव का है. बजरंगी अपनी पत्नी कोमल और बेटी श्रद्धा 3, बेटा जयदीप 1 साल के साथ एक ही घर में रहते थे. बजरंगी अपना घर खेत में बना रखा था, जिसके कारण उसके 100 मीटर के दायरे में किसी का घर नहीं है.

मृतक बजरंगी के घर में सीसीटीवी भी लगा हुआ है, जो घटना के वक्त बंद था और घटना के बाद चालू हो गया था. पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि घर में लगे सीसीटीवी की भी जांच कराई जा रही है, इसके अलावा मृतक बजरंगी के भाई द्वारा पुलिस को सौंपे गए 3 अवैध तमंचों की भी जांच कराई जा रही है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कई अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है. जल्द ही मामले की गुत्थी सुलझा ली जाएगी.