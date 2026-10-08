धनबाद में 24 वर्षीय पवन कुमार सेन की संदिग्ध मौत, परिवार ने पेपर एजेंट पर लगाया आरोप
धनबाद में एक 24 साल के युवक की संदिग्ध मौत हो गई है. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 8, 2026 at 8:43 PM IST
धनबाद: गोविंदपुर थाना क्षेत्र में एक 24 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. सबलपुर निवासी पवन कुमार सेन को 6 अक्टूबर की शाम फोन कर घर से बुलाया गया था. इसके बाद वह लापता हो गए. दो दिन बाद धनसार थाना क्षेत्र के ढोकरा हॉल्ट के पास उसका शव बरामद हुआ. परिजनों ने पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद और धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
युवक की पहचान और काम
मृतक की पहचान गोविंदपुर थाना क्षेत्र के सबलपुर निवासी 24 वर्षीय पवन कुमार सेन के रूप में हुई है. पवन दो बच्चों के पिता थे और अखबार वितरण का काम करते थे.
फोन पर बुलाया गया, फिर लौटे नहीं, दो दिन बाद मिला शव
बताया जा रहा है कि 6 अक्टूबर की शाम करीब पांच बजे पवन को फोन कर घर से बाहर बुलाया गया था. इसके बाद वह वापस नहीं लौटे. काफी देर तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की और पुलिस को भी मामले की जानकारी दी. दो दिन बाद धनसार थाना क्षेत्र के ढोकरा हॉल्ट के पास एक शव मिलने की सूचना परिजनों को मिली. परिजन मौके पर पहुंचे और शव की पहचान पवन कुमार सेन के रूप में की.
परिवार के आरोप
मृतक के परिजनों की ओर से आरोप लगाया गया है कि पेपर एजेंट से पैसों के लेनदेन को लेकर पवन को कथित तौर पर गाली-गलौज और धमकी दी जाती थी. परिजनों ने इसी विवाद के एंगल से भी मामले की जांच की मांग की है. हालांकि, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी.
पुलिस की कार्रवाई और आगे की राह
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमएमसीएच भेज दिया है. वहीं, परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. धनसार थाना प्रभारी मनोहर कर्माली ने बताया कि मामले में यूडी यानी अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज किया गया है. पुलिस घटना की जांच-पड़ताल कर रही है. फिलहाल पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पवन की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी और मामले में आगे की कार्रवाई की दिशा तय होगी.
ये भी पढ़ें:
पलामू के नावाबाजार में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से युवक की मौत, घटनास्थल से देसी कट्टा बरामद
साहिबगंज में युवक की गला रेतकर हत्या, चचेरा भाई निकला कातिल, आपसी रंजिश में दिया घटना को अंजाम