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धनबाद में 24 वर्षीय पवन कुमार सेन की संदिग्ध मौत, परिवार ने पेपर एजेंट पर लगाया आरोप

मृतक के परिजन ( ETV Bharat )

धनबाद: गोविंदपुर थाना क्षेत्र में एक 24 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. सबलपुर निवासी पवन कुमार सेन को 6 अक्टूबर की शाम फोन कर घर से बुलाया गया था. इसके बाद वह लापता हो गए. दो दिन बाद धनसार थाना क्षेत्र के ढोकरा हॉल्ट के पास उसका शव बरामद हुआ. परिजनों ने पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद और धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

युवक की पहचान और काम