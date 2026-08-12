ETV Bharat / state

AMU के इंदिरा गांधी हॉस्टल में छात्रा की मौत, आत्महत्या की आशंका

अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के इंदिरा गांधी हॉस्टल में बीए द्वितीय वर्ष की 19 वर्षीय छात्रा की मौत से सनसनी फैल गई. मंगलवार देर रात करीब तीन बजे घटना की जानकारी होने के बाद छात्रा को तत्काल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. छात्रा की मौत को प्रथम दृष्टया आत्महत्या से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.



मृतका की पहचान पश्चिम बंगाल के कोलकाता निवासी इर्तिका समीरन के रूप में हुई है. वह एएमयू में बीए स्नातक द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी और इंदिरा गांधी हॉस्टल के कमरा नंबर 19 में रहती थी. बताया गया कि मंगलवार रात कमरे से काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर साथी छात्राओं को चिंता हुई.

उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो इर्तिका की हालत गंभीर थी. इसके बाद विश्वविद्यालय स्तर पर तत्काल मदद उपलब्ध कराई गई और उसे जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. छात्रा के शव को मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखवाया गया है.



घटना की सूचना एएमयू प्रशासन और थाना सिविल लाइन पुलिस ने छात्रा के कोलकाता स्थित परिजनों को दे दी है. परिजनों के अलीगढ़ नहीं पहुंचने के कारण अभी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया है. परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम समेत आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.



पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रा की मौत की वजह जानने के लिए जांच कर रहे हैं. छात्रा के मोबाइल फोन और कमरे से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है. साथ ही हॉस्टल में रहने वाली उसकी साथी छात्राओं से भी जानकारी जुटाई जा रही है.



सूत्रों के अनुसार, घटना से पहले छात्रा की अपनी मां से मोबाइल फोन पर बातचीत होने की बात सामने आई है. यह भी चर्चा है कि बातचीत के दौरान मां की किसी बात से छात्रा परेशान थी. पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी.



घटना की जानकारी मिलने के बाद एएमयू की कुलपति प्रो. नईमा खातून भी इंदिरा गांधी हॉस्टल पहुंचीं और मामले की जानकारी ली. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से भी छात्रा की मौत के कारणों की जांच में पुलिस को सहयोग किया जा रहा है.



क्षेत्रधिकारी सर्वम सिंह ने बताया कि सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा फील्ड यूनिट टीम के साथ मौका मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.