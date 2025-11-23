ETV Bharat / state

14 साल के छात्र की संदिग्ध मौत, सुकमा में फुटबॉल मैदान में दौड़ते-दौड़ते अचानक गिरा

खेल में एक्टिव था छात्र, हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद होगी पुष्टि.

sukma student death
14 साल के छात्र की संदिग्ध मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 23, 2025 at 8:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सुकमा: जिले के छिंदगढ़ क्षेत्र में रविवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां फुटबॉल खेलने गए 14 वर्षीय छात्र की संदिग्ध मौत हो गई. मृत बालक की पहचान मोहम्मद फैजल के रूप में हुई है, जो छिंदगढ़ स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में 9वीं कक्षा का छात्र था.

खेलते-खेलते गिरा छात्र: मिली जानकारी के अनुसार फैजल हर दिन की तरह रविवार सुबह फुटबॉल मैदान में पहुंचा था. जहां फुटबॉल खेलने के दौरान वह अचानक गिर पड़ा. शुरुआत में बच्चों और मौजूद लोगों को लगा कि चक्कर आने से गिरा है, लेकिन जब वह उठ नहीं पाया तो लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद खुलासा: अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन तब तक फैजल की मौत हो चुकी थी. डॉक्टरों का कहना है कि प्रारंभिक जांच के आधार पर यह मामला हार्ट अटैक का लग रहा है. हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही सही कारण स्पष्ट हो पाएगा. पुलिस ने भी घटना की पुष्टि करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.

sukma student death
सुकमा में फुटबॉल मैदान में दौड़ते-दौड़ते अचानक गिरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खेलकूद में सक्रिय था छात्र: फैजल के माता-पिता और परिवार इस दुखद घटना से बेसुध हैं. परिवार के अनुसार फैजल पूरी तरह स्वस्थ था और उसे कभी कोई गंभीर बीमारी या कमजोरी की शिकायत नहीं रही. वह खेलकूद में सक्रिय रहते हुए फिटनेस और ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देता था.

फुटबॉलर बनना चाहता था: स्थानीय लोगों और उसके साथ खेलने वाले मित्रों ने बताया कि फैजल अपने समूह में सबसे ज्यादा एक्टिव था और रोज व्यायाम और दौड़ लगाता था. कुछ दिनों पहले आयोजित बस्तर ओलंपिक प्रतियोगिता में उसने मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था. वह भविष्य में प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना चाहता था.

फैजल की मौत ने क्षेत्र में कई सवाल खड़े कर दिए हैं क्या कम उम्र में अचानक हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों के पीछे जीवनशैली, अनजानी मेडिकल कंडीशन या स्वास्थ्य जांच की कमी है? क्या खेल गतिविधियों के दौरान खिलाड़ियों की नियमित मेडिकल स्क्रीनिंग अनिवार्य होनी चाहिए?

मरम्मत के दौरान करंट लगने से बिजली कर्मचारी की मौत, दुर्ग में आक्रोशित परिजनों ने किया चक्का जाम
सर्दियों में रखिए दिल का ख्याल, शीतलहर में हार्ट फेलियर और अटैक के बढ़ जाते हैं मामले
खुले आसमान के नीचे पढ़ाई, स्कूल भवन जर्जर, कैसे संवरेगा भविष्य?

TAGGED:

FOOTBALL FIELD IN SUKMA
FOOTBALLER DEATH
छात्र की संदिग्ध मौत
फुटबॉल मैदान में मौत
SUKMA STUDENT DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.