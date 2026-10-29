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फिरोजाबाद में नर्सिंग छात्रा की संदिग्ध मौत, रेलवे ट्रैक पर शव मिला, हत्या का आरोप

फिरोजाबाद: जनपद में नर्सिंग की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी. छात्रा का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है. छात्रा के परिजनों का आरोप है कि कॉलेज संचालक और उसके बेटे ने छात्रा की हत्या कर शव को ट्रैक पर डाला है. परिजनों की तरफ से थाने में तहरीर भी दी है जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. हालांकि पुलिस इसे प्रथम दृष्टया खुदकुशी मान रही है.



मामला मटसेना थाना क्षेत्र का है. मैनपुरी जनपद के औछा इलाके की रहने वाली एक छात्रा जो कि मटसेना इलाके के एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में जीएनएम की छात्रा थी. वह प्रथम बर्ष की स्टूडेंट थी और कॉलेज के ही हॉस्टल में रहती थी. बुधवार को उसका शव रेलवे ट्रेक पर पड़ा मिलने से सनसनी फैल गयी.



जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया. कॉलेज प्रशासन और पुलिस की तरफ से मामले की जानकारी परिजनों को दी गयी. परिजनों ने मौके पर पहुंचकर इस मामले में कॉलेज मैनेजमेंट को कठघरे में खड़ा किया.



मृतका के भाई की तरफ से पुलिस को जानकारी दी गयी कि उसकी बहिन के साथ स्कूल संचालक और उसके बेटे की तरफ से रेप की कोशिश की गयी. छात्रा ने जब विरोध किया तो उसकी हत्या कर शव को ट्रैक पर डाल दिया है. भाई में पुलिस को यह भी बताया कि उसकी बहिन ने 27 अक्टूबर को फोन कर जानकारी दी कि उसे कॉलेज के संचालक की तरफ से परेशान किया जा रहा है.



परिजनों की तरफ से थाने में लिखित तहरीर दी गई है. इस मामले में थानाध्यक्ष मटसेना विमलेश त्रिपाठी का कहना है कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच पड़ताल की जा रही है. प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का लग रहा है. शव का पोस्टमार्टम कराया गया है.

