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करनाल में सड़क किनारे मिला शव, मृतक 5 बच्चों का पिता, शरीर पर गहरे जख्म देख परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

करनाल में सड़क किनारे मिला शव ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल में डेरा कार सेवा के पास एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. मृतक के शरीर पर चोटों के कई गहरे निशान मिले हैं, जिसके बाद परिजन इसे सीधा हत्या का मामला बता रहे हैं. वहीं, पुलिस शुरुआती तौर पर सड़क हादसे की संभावना से भी इनकार नहीं कर रही. घटनास्थल पर पसरा सन्नाटा: आज सुबह जब लोगों की नजर डेरा कार सेवा के पास पड़े एक व्यक्ति पर पड़ी तो हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. मृतक की पहचान 45 वर्षीय मनहरण के रूप में हुई, जो पिछले करीब 35 वर्षों से करनाल में रह रहा था और कबाड़ का काम करके अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहा था. परिजनों ने जताई हत्या की आशंका (ETV Bharat) चोटों के निशान देख भड़के परिजन : शव पर मिले चोटों के निशानों ने मामले को और भी संदिग्ध बना दिया है. परिजनों का आरोप है कि मनहरण की कहीं और हत्या की गई और बाद में शव को इस स्थान पर लाकर छोड़ दिया गया ताकि मामले को दुर्घटना का रूप दिया जा सके. परिजनों का कहना है कि शरीर की हालत कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है, जिनका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा.