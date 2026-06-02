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करनाल में सड़क किनारे मिला शव, मृतक 5 बच्चों का पिता, शरीर पर गहरे जख्म देख परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

करनाल में 45 वर्षीय मनहरण का शव मिला है. शव पर चोटों के निशान मिलने से परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है.

Suspicious Death in Karnal
करनाल में सड़क किनारे मिला शव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 2, 2026 at 12:40 PM IST

3 Min Read
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करनाल: करनाल में डेरा कार सेवा के पास एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. मृतक के शरीर पर चोटों के कई गहरे निशान मिले हैं, जिसके बाद परिजन इसे सीधा हत्या का मामला बता रहे हैं. वहीं, पुलिस शुरुआती तौर पर सड़क हादसे की संभावना से भी इनकार नहीं कर रही.

घटनास्थल पर पसरा सन्नाटा: आज सुबह जब लोगों की नजर डेरा कार सेवा के पास पड़े एक व्यक्ति पर पड़ी तो हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. मृतक की पहचान 45 वर्षीय मनहरण के रूप में हुई, जो पिछले करीब 35 वर्षों से करनाल में रह रहा था और कबाड़ का काम करके अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहा था.

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका (ETV Bharat)

चोटों के निशान देख भड़के परिजन : शव पर मिले चोटों के निशानों ने मामले को और भी संदिग्ध बना दिया है. परिजनों का आरोप है कि मनहरण की कहीं और हत्या की गई और बाद में शव को इस स्थान पर लाकर छोड़ दिया गया ताकि मामले को दुर्घटना का रूप दिया जा सके. परिजनों का कहना है कि शरीर की हालत कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है, जिनका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा.

फोरेंसिक टीम ने जुटाए अहम साक्ष्य : मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और कई महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस का कहना है कि वैज्ञानिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी.

पांच बच्चों के सिर से उठा पिता का साया : दरअसल, मनहरण मूल रूप से छत्तीसगढ़ का रहने वाला था, लेकिन पिछले कई दशकों से करनाल को ही अपना घर बना चुका था. पत्नी का पहले ही निधन हो चुका है. अब पांच बच्चों के पिता की अचानक हुई मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. घर में मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

जांच में जुटी पुलिस: पुलिस जांच अधिकारी दीपक ने मामले कहा कि, "शुरुआती जांच में मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत होता है, लेकिन शरीर पर मिले चोटों के निशान कई अन्य संभावनाओं की ओर भी इशारा कर रहे हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह हादसा था या हत्या."

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