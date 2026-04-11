ETV Bharat / state

एमसीबी में किसानों को नकली खाद और रसायन बेचने की कोशिश, तीन विभागों के पहुंचे अधिकारी, कई क्विंटल माल जब्त

दो पिकअप गाड़ियों में सवार कुछ लोग रसायन और खाद लेकर गांव में बेचने पहुंचे. स्थानीय किसानों ने तुरंत इसकी सूचना कृषि विभाग को दी.

FAKE FERTILIZER MCB
नकली खाद और रसायन की बिक्री (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 11, 2026 at 12:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

एमसीबी: खड़गवां ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत सैंदा में अवैध रूप से रसायन खाद की बिक्री का मामला सामने आया है. ग्रामीणों की जागरूकता और तत्परता के चलते प्रशासन की टीम तुरंत गांव पहुंची और कार्रवाई की.

किसानों को नकली खाद और उर्वरक बेचने की कोशिश

कुछ लोग दो पिकअप वाहनों में करीब 80 से 85 बोरी खाद और तरल उर्वरक लेकर सैंदा गांव में बेचने पहुंचे. वे किसानों को खाद की अच्छी क्वॉलिटी का झांसा देकर उन पर खरीदने का दवाब बना रहे थे. संदेह होने पर कुछ स्थानीय किसानों ने तुरंत इसकी सूचना कृषि विभाग को दी. सूचना मिलते ही कृषि विभाग, तहसीलदार और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की.

नकली खाद और रसायन की बिक्री पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

पिकअप और नकली खाद छोड़कर फरार हुए आरोपी

इधर कृषि और दूसरे विभागों के गांव आने की भनक लगते ही अज्ञात लोग पिकअप में भरा माल वहीं छोड़कर फरार हो गए. मौके पर पहुंची टीम ने जांच शुरू की. जांच के दौरान दोनों पिकअप वाहनों में लगभग 42 क्विंटल रसायन खाद पाया गया, जिसे बिना किसी वैध दस्तावेज के बेचने के लिए गांव लाया गया था. टीम ने तत्काल खाद को जब्त करते हुए दोनों गाड़ियों को खड़गवां थाना के सुपुर्द कर दिया.

कृषि और उर्वरक विभाग कर रहा कार्रवाई

ब्लॉक कृषि अधिकारी नीरज जायसवाल ने बताया कि इस अवैध बिक्री की जानकारी कृषि विभाग को पहले से नहीं थी. खाद कहां से लाया गया, कौन इसे बेच रहा था और इसकी गुणवत्ता क्या है. इन सभी पहलुओं की विस्तृत जांच की जा रही है. सभी बिंदुओं पर जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

FAKE FERTILIZER MCB
दो पिकअप भरकर पहुंचे अज्ञात लोग (ETV Bharat Chhattisgarh)

सैंदा गांव में दो पिकअप खाद की सूचना किसानों ने दी. तुरंत मौके पर हमारी टीम पहुंची. गाड़ी में संदिग्ध फर्टीलाइजर भरा हुआ था, जो संदिग्ध लग रहा है. गाड़ी सहित रसायन खाद जब्त किया गया है -नीरज जायसवाल, ब्लॉक कृषि अधिकारी, खड़गवां, एमसीबी

वहीं, उर्वरक निरीक्षक मेहनाज अंसारी ने कहा कि बिना अनुमति खाद की बिक्री पूरी तरह अवैध है. जांच के बाद यह स्पष्ट किया जाएगा कि खाद की आपूर्ति कहां से हुई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं.

मृदा सुधारक बताकर संदिग्ध चीजों को किसानों को बांट रहे हैं औऱ उन्हें लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था. बिचौलिए फरार हो गए हैं. 50 किलो के बैग में 42 क्विंटल खाद, और 25 लीटर अवैध दवाइयां जब्त की गई है -मेहनाज अंसारी, उर्वरक निरीक्षक, विकासखंड खड़गवां, एमसीबी

किसानों से कृषि विभाग की अपील

ग्रामीणों की सजगता से इस अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है, जिससे किसानों को नकली या घटिया खाद मिलने से बचाया जा सका. प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि इस प्रकार की किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें.

कुरूद में चला प्रशासन का बुलडोजर, ग्राम कुल्हाड़ी में 26 अवैध अतिक्रमण जमींदोज
भिलाई में 5 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म, ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव

TAGGED:

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
CHEMICALS AND FERTILIZERS SEIZED
नकली खाद जब्त एमसीबी
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर
FAKE FERTILIZER MCB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.