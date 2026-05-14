धनबाद में वाहन सर्विस सेंटर के बाहर मिली संदिग्ध वस्तु, जांच में जुटी पुलिस
धनबाद में एक वाहन सर्विस सेंटर के बाहर संदिग्ध वस्तु बरामद की गई है. जिसके बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है.
Published : May 14, 2026 at 2:50 PM IST
धनबाद: सरायढेला थाना क्षेत्र में एक वाहन सर्विस सेंटर के मुख्य गेट के पास गुरुवार को बम जैसी संदिग्ध वस्तु बरामद की गई. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पाकर सरायढेला थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और संदिग्ध वस्तु को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.
प्रारंभिक जांच में घटनास्थल के आसपास बारूद जैसे पदार्थ के अंश पाए गए हैं. इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि संदिग्ध वस्तु वहां किसने और किस उद्देश्य से रखी.
घटना की जानकारी मिलने पर धनबाद के विधायक राज सिन्हा भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली. विधायक ने कहा कि शहर में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आना चिंताजनक हैं. उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले का शीघ्र खुलासा कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की.
सरायढेला थाना के एसआई अनूप कुमार ने बताया कि बम होने की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. सीसीटीवी फुटेज में गेट के पास संदिग्ध वस्तु दिखाई दे रही है. वस्तु को जब्त कर लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि घटना में किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और संदिग्ध वस्तु के वास्तविक स्वरूप का पता लगाने में जुटी है.
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