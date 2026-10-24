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MLC नीरज कुमार के आवास के बाहर मिला संदिग्ध बैग, लाइसेंसी पिस्टल और 35 कारतूस बरामद

पटना में MLC नीरज कुमार ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजधानी पटना में MLC नीरज कुमार के आवास के बाहर मिला संदिग्ध बैग की बरामदगी की खबर आई है. बैग से लाइसेंसी पिस्टल, 35 कारतूस और जरूरी कागजातों की बरामदगी हुई है. बताया जा रहा है कि बैग में चेकबुक और 25 हजार रुपये भी थे.

डॉक्टर को झांसा देकर लूटा बैग

वहीं MLC के कर्मियों द्वारा घटना की सूचना पाकर शास्त्री नगर पुलिस मौके पर पहुंची. बताया जा रहा है कि एक डॉक्टर को झांसा देकर बैग लेकर शातिर अपराधी फरार हो गया. उसने 25 हजार रुपये निकालकर MLC आवास के बाहर बैग फेंका. पीड़ित ने एयरपोर्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई है. वैशाली के महुआ निवासी कारोबारी का बैग मिली जानकारी के मुताबिक संदिग्ध बैग देखकर एमएलसी आवास के कर्मियों ने शास्त्री नगर थाने को सूचना दी. वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की. बताया जा रहा है कि पुलिस को छानबीन में पता चला कि बैग वैशाली के महुआ निवासी कारोबारी डॉ शमीम अंसारी का है. कारोबारी निजी काम से पटना आए थे