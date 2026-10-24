MLC नीरज कुमार के आवास के बाहर मिला संदिग्ध बैग, लाइसेंसी पिस्टल और 35 कारतूस बरामद
पटना में MLC नीरज कुमार के आवास के बाहर बरामद संदिग्ध बैग में लाइसेंसी पिस्टल, कारतूस, चेकबुक और कैश भी मिले. रिपोर्ट-राजीव रंजन पाठक
Published : October 24, 2026 at 7:49 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना में MLC नीरज कुमार के आवास के बाहर मिला संदिग्ध बैग की बरामदगी की खबर आई है. बैग से लाइसेंसी पिस्टल, 35 कारतूस और जरूरी कागजातों की बरामदगी हुई है. बताया जा रहा है कि बैग में चेकबुक और 25 हजार रुपये भी थे.
डॉक्टर को झांसा देकर लूटा बैग
वहीं MLC के कर्मियों द्वारा घटना की सूचना पाकर शास्त्री नगर पुलिस मौके पर पहुंची. बताया जा रहा है कि एक डॉक्टर को झांसा देकर बैग लेकर शातिर अपराधी फरार हो गया. उसने 25 हजार रुपये निकालकर MLC आवास के बाहर बैग फेंका. पीड़ित ने एयरपोर्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई है.
वैशाली के महुआ निवासी कारोबारी का बैग
मिली जानकारी के मुताबिक संदिग्ध बैग देखकर एमएलसी आवास के कर्मियों ने शास्त्री नगर थाने को सूचना दी. वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की. बताया जा रहा है कि पुलिस को छानबीन में पता चला कि बैग वैशाली के महुआ निवासी कारोबारी डॉ शमीम अंसारी का है.
कारोबारी निजी काम से पटना आए थे
दरअसल डॉ. शमीम अंसारी बीते शुक्रवार को निजी काम से पटना पहुंचे थे. इसी दौरान जब वे एक अस्पताल के सामने अपनी गाड़ी में बैठे थे, तब एक अज्ञात व्यक्ति ने झांसा देकर उनसे बैग लूट लिया. अपराधी ने डॉ. शमीम अंसारी से कहा कि उनकी गाड़ी से मोबिल गिर रहा है.
एयरपोर्ट थाने में शिकायत दर्ज
इतना सुनते ही डॉ. शमीम वे गाड़ी से उतरे और जांच करने लगे. इस दौरान उनका बैग गाड़ी में ही रखा था. इसी का फायदा उठाकर शातिर शख्स बैग चोरी कर फरार हो गया. पीड़ित डॉ. शमीम अंसारी ने घटना की शिकायत एयरपोर्ट थाने में दर्ज कराई.
मामले की छानबीन में जुटी पुलिस
बैग की छानबीन में पुलिस को लाइसेंसी पिस्टल, 35 कारतूस, चाबियां, चेकबुक और जरूरी दस्तावेज मिले. पुलिस का कहना है कि शातिर अपराधी ने 25 हजार रुपये निकालकर MLC आवास के बाहर बैग फेंका. मामले की छानबीन की जा रही है. सीसीटीवी से शातिरों की पहचान की जा रही है. एडशिनल एसएचओ अभय कुमार ने बताया कि "बैग की रिकवरी हो गई है. एयरपोर्ट थाने में शिकायत हुई थी. छानबीन की जा रही है."