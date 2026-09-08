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एमसीबी में मानव तस्करी की आशंका, यूपी ले जाए गए बच्चों की बरामदगी, एक आरोपी गिरफ्तार

एमसीबी : जनकपुर पुलिस ने मानव तस्करी मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की है. आरोपी बच्चों को घर से बहला फुसलाकर यूपी ले जा रहा था,जहां उन्हें बेचे जाने की तैयारी थी. पुलिस ने इस मामले में जानकारी मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चों को बरामद किया है.वहीं इस मामले का मुख्य आरोपी अब तक फरार है.



क्या है मामला ?

4 सितंबर 2026 को थाना जनकपुर में एक प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका नाबालिग बेटा और पड़ोसी का नाबालिग पुत्र 3 सितंबर को उसके जीजा दलबीर बैगा बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है. दोनों बच्चों को मेरठ ले जाने की बात सामने आई. मामले में थाना जनकपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी उपनिरीक्षक विजय सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी.इसके बाद बच्चों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई.तकनीकी विश्लेषण, मोबाइल लोकेशन और दबिश के जरिए बच्चों की लोकेशन पता चली.

एमसीबी में मानव तस्करी की आशंका (Etv Bharat)

मुजफ्फरनगर ले जाए गए बच्चे