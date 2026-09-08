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एमसीबी में मानव तस्करी की आशंका, यूपी ले जाए गए बच्चों की बरामदगी, एक आरोपी गिरफ्तार

एमसीबी के जनकपुर से बच्चों को मानव तस्करी करके यूपी बेचने ले जाया गया.लेकिन पुलिस ने आरोपियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया.

Suspicion of human trafficking
एमसीबी में मानव तस्करी की आशंका (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 8, 2026 at 3:15 PM IST

2 Min Read
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एमसीबी : जनकपुर पुलिस ने मानव तस्करी मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की है. आरोपी बच्चों को घर से बहला फुसलाकर यूपी ले जा रहा था,जहां उन्हें बेचे जाने की तैयारी थी. पुलिस ने इस मामले में जानकारी मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चों को बरामद किया है.वहीं इस मामले का मुख्य आरोपी अब तक फरार है.


क्या है मामला ?

4 सितंबर 2026 को थाना जनकपुर में एक प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका नाबालिग बेटा और पड़ोसी का नाबालिग पुत्र 3 सितंबर को उसके जीजा दलबीर बैगा बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है. दोनों बच्चों को मेरठ ले जाने की बात सामने आई. मामले में थाना जनकपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी उपनिरीक्षक विजय सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी.इसके बाद बच्चों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की गई.तकनीकी विश्लेषण, मोबाइल लोकेशन और दबिश के जरिए बच्चों की लोकेशन पता चली.

एमसीबी में मानव तस्करी की आशंका (Etv Bharat)

मुजफ्फरनगर ले जाए गए बच्चे

जांच के दौरान पता चला कि दलबीर बैगा अपने साथी मनराज बैगा के साथ बच्चों को मेरठ से आगे मुजफ्फरनगर ले गया है. पुलिस की लगातार कार्रवाई और दबाव के बाद आरोपियों ने बच्चों को वापस लाया. इसके बाद पुलिस ने चरखर के पास आरोपी मनराज बैगा के कब्जे से दोनों नाबालिगों को सकुशल बरामद कर लिया.

पूछताछ में बच्चों ने पुलिस को बताया कि आरोपियों की योजना उन्हें मुजफ्फरनगर मंडी में मजदूरी कराने के लिए पैसों में बेचने की थी. इस खुलासे के बाद प्रकरण में मानव तस्करी सहित अन्य संबंधित धाराएं जोड़ी गईं. आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद दोनों बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया - विजय सिंह,थाना प्रभारी, जनकपुर


मुख्य आरोपी की तलाश जारी

थाना प्रभारी के मुताबिक मामले में मनराज बैगा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया. वहीं मुख्य आरोपी दलबीर बैगा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही है.



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