ETV Bharat / state

चीन में भारतीय चावल निर्यातकों का निलंबन,  TREACG ने केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की

चीन में GMO मुद्दे और भारतीय चावल निर्यातकों के निलंबन पर द राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ ने केंद्र से दखल की मांग की है.

Suspension of Indian rice exporters
चीन में भारतीय चावल निर्यातकों का निलंबन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 27, 2026 at 7:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : द राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ (TREACG) ने चीन को निर्यातित भारतीय चावल में कथित GMO (जेनेटिकली मॉडिफाइड) पाए जाने के मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त की है. जिसके कारण कई खेपों को चीनी बंदरगाहों पर रोका गया है या अस्वीकार किया गया. इससे भारतीय निर्यातकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.




भारत में उत्पादित चावल NON-GMO

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने 23 अप्रैल 2026 को आधिकारिक पत्र जारी किया. पत्र के अनुसार भारत में किसी भी प्रकार का GMO चावल व्यावसायिक खेती हेतु स्वीकृत नहीं है. ICAR के अंतर्गत किसी भी चावल कार्यक्रम में GMO पर कोई शोध कार्य नहीं किया जा रहा है. भारत में उत्पादित एवं निर्यातित सभी चावल पूर्णतः नॉन-GMO हैं.

Suspension of Indian rice exporters
भारतीय चावल निर्यातकों का निलंबन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निर्यातकों पर भारी असर
इसका सीधा असर निर्यातकों पर पड़ रहा है. चीन में कई भारतीय चावल की खेपों को बंदरगाहों पर रोका या अस्वीकार किया जा रहा है. भारी डिमरेज, डिटेंशन एवं रिटर्न फ्रेट लागत का सामना करना पड़ रहा है. Back to Town या अन्य देशों में डायवर्सन की स्थिति उत्पन्न हो रही है. व्यापारिक अनुबंधों में अनिश्चितता एवं विवाद बढ़ रहे हैं. इसके साथ ही APEDA 16 अप्रैल 2026 को ईमेल के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार, चीन के GACC द्वारा तीन भारतीय निर्यातक कंपनियों को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है.

Suspension of Indian rice exporters
TREACG ने केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से TREACG का अनुरोध है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए TREACG ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से अनुरोध किया है कि वे इस विषय में तत्काल हस्तक्षेप करें.द राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ (TREACG) ने निम्नलिखित मांगें रखी हैं1. चीन के GACC अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय कूटनीतिक वार्ता कर GMO परीक्षण मुद्दे का समाधान किया जाए.2. निलंबित तीन भारतीय कंपनियों का निलंबन शीघ्र हटवाने हेतु हस्तक्षेप किया जाए.3. ICAR की रिपोर्ट के आधार पर सभी हितधारकों हेतु स्पष्ट ट्रेड एडवाइजरी जारी की जाए.4. लोड पोर्ट पर जारी Non-GMO प्रमाणपत्र को अंतिम एवं बाध्यकारी माना जाए.5. स्थिति स्पष्ट होने तक चीन हेतु RCAC जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा/अस्थायी रोक पर विचार किया जाए.6. प्रभावित निर्यातकों को ECGC सहित राहत योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया जाए.सभी निर्धारितों का करते हैं पालन

द राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय निर्यातक सभी निर्धारित मानकों का पालन करते हैं. शिपमेंट से पूर्व मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से Non-GMO प्रमाणपत्र प्राप्त करते हैं. छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहा जाता है. भारत के गैर-बासमती चावल निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. द राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ ने केंद्र सरकार से तत्काल एवं समन्वित कार्रवाई की अपील की है. जिससे निर्यातकों के हितों की रक्षा हो सके. वैश्विक बाजार में भारत की मजबूत स्थिति बनी रहे.

TAGGED:

INDIAN RICE EXPORTERS TO CHINA
TREACG SEEKS CENTRE INTERVENTION
भारतीय चावल
GMO
SUSPENSION OF INDIAN RICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.