दुर्ग में सस्पेंड शिक्षक ने रची साजिश, फर्जी आदेश पेपर से खुद को बहाल करने का बनाया मास्टरप्लान
आरोपी अपनी साजिश में कामयाब हो पाता, उससे पहले उसके फर्जी लेटर ने उसका भांडा फोड़ दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 16, 2026 at 4:12 PM IST
दुर्ग: अजब-गजब जालसाजी के किस्से तो आपने कई सुने होंगे. लेकिन क्या आपने ये सुना है कि एक शिक्षक जो अपनी लापरवाही के चलते सस्पेंड किया गया हो, अपनी ही फर्जी बहाली के लिए फर्जी लेटर तैयार कर, खुद को नौकरी पर बहाल कराने की कोशिश में जुटा हो. जी हां, ऐसा एक मामला खुर्सीडीह में सामने आया है.
सस्पेंड शिक्षक ने रची साजिश
आरोपी शिक्षक को लंबे वक्त से सस्पेंड चल रहा है, वो अपनी बहाली के लिए लगातार कोशिश में जुटा रहा. लेकिन जब उसे सफलत नहीं मिली तो उसने गलत रास्ते का सहारा लिया. आरोपी शिक्षक ने एक लेटर तैयार किया और खुद को वापस अपने पद पर बहाल करने की साजिश रच डाली. लेकिन उसकी ये साजिश जल्द ही पकड़ी गई.
खुर्सीडीह में पदस्थ शिक्षक शेषनारायण साहू ने रची साजिश
दरअसल प्राइमरी स्कूल खुर्सीडीह में पदस्थ शिक्षक शेषनारायण साहू को लापरवाही और ग्रामीणों को भड़काने के आरोप में जनवरी 2026 में सस्पेंड किया गया था. लेकिन 7 अप्रैल को अचानक विभाग को एक ई-मेल मिला, जिसमें दावा किया गया कि शिक्षक की बहाली हो गई है. संभागीय संयुक्त संचालक आर.एल. ठाकुर को आदेश की भाषा देखते ही शक हुआ. जांच में पता चला कि शासन स्तर से ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं हुआ.
फर्जी लेडर हेड के इस्तेमाल का आरोप
जांच में ये खुलासा हुआ कि शिक्षक ने फर्जी लेटरहेड का उपयोग कर खुद को सुपेला स्कूल में पदस्थ करने की साजिश रची थी.अब विभाग इस जालसाजी पर सख्त है. शिक्षा विभाग का कहना है कि ई-मेल फर्जी साबित होते ही आरोपी शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले गुरु जी अब खुद कानूनी सलाखों के करीब पहुंच गए हैं.
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