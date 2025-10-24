ETV Bharat / state

थप्पड़ कांड में निलंबित एसडीएम बोले, 'हारा हुआ महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ हुआ अन्याय'

पूर्व की पत्नी से हो चुका तलाक: आरएएस अधिकारी ने भावुक होते हुए कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरी पत्नी की मर्यादा तार-तार हुई और आरोप लगाए जा रहे हैं. जो मेरे साथ गाड़ी में मौजूद महिला थी, उनको मेरी पत्नी नहीं बताया जा रहा है. जबकि मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि पूर्व की पत्नी से मेरा तलाक हो गया है. न्यायालय से तलाक होने के बाद मैंने दूसरी शादी की है. मेरी पूर्व पत्नी के हुए दोनों बच्चे-बच्ची, मेरे बड़े भाई के बच्चे-बच्ची और मेरा बच्चा हमारे साथ रहता है. पूरे परिवार को पालने की जिम्मेदारी मेरी है. मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि अन्याय की पराकाष्ठा नहीं करें. जांच करें. आज मेरा परिवार रुक सा गया. मैं रोड पर आ गया और मेरे को परिवार को चलाने में संकट आ रहा है.

'न्याय की जगह मिला निलंबन': भीलवाड़ा जिले के माण्डल उपखंड के तत्कालीन एसडीएम और वर्तमान में प्रतापगढ़ में सहायक निदेशक, लोक सेवा के पद पर पदस्थापित छोटू लाल शर्मा ने कहा, 'मैं अपने परिवार के साथ पैतृक गांव जा रहा था. गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर रुका. वहां सीएनजी पेट्रोल पंपकर्मियों ने नियमों को ताक में रखकर मेरी गाड़ी में सीएनजी नहीं भरकर मेरे पीछे वाली गाड़ी में सीएनजी भरना चालू कर दिया. इस दौरान मेरी पत्नी को पम्पकर्मी ने गलत नजर से इशारा किया. मेरे द्वारा उल्हाना देने पर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की. लेकिन मुझे न्याय मिलने की जगह सरकार ने गुरुवार देर रात को निलंबित कर दिया.'

भीलवाड़ा: पेट्रोल पंप कर्मचारी के थप्पड़ मारने के मामले में राज्य सरकार ने आरएएस अधिकारी छोटू लाल शर्मा को निलंबित कर दिया. अब छोटू लाल शर्मा ने भावुक होते हुए कहा है कि निलंबन के बाद मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा हूं. यह अन्याय है. मैं प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से विनती करता हूं कि मेरे साथ न्याय कीजिए. हम भी इस देश के नागरिक हैं, अफसर बाद में.

'पहले एक मामले में किया एपीओ': उन्होंने दावा किया कि पहले भी मुझे अन्यायपूर्ण तरीके से किसी बड़े रसूखदार व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए एपीओ किया था. मेरा कोई गलत इरादा नहीं था. अभी भी मेरा कोई गलत इरादा नहीं था. अब मैं प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि आप न्याय कीजिए. हम भी इस देश के नागरिक हैं, अफसर तो बाद में हैं. मेरी भी विनती सुनिए. मेरा पहली पत्नी का तलाक वर्ष 2023 में न्यायालय से हो गया था. इसके बाद नियमानुसार 6 महीने का गेप टाइम निकालने के बाद हिंदू विवाह नियम अधिनियम के तहत विधिवत दूसरी शादी की है. मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट और कोर्ट की डिग्री मौजूद है. सभी आरोप बेबुनियाद हैं. उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह एडिटेड है.

डिटेन किया और छोड़ दिया: मामले में एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रहे हैं. दोनों पक्षों ने पुलिस को अपनी-अपनी शिकायत दी है. उन शिकायतों की जांच नए क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत की जा रही है. इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तीन पंपकर्मियो को कुछ समय के लिए डिटेन किया था. बाद में उनको छोड़ दिया था. दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी तरफ से रिपोर्ट दी है, जिसकी प्राथमिक जांच की जा रही है.

'घटना को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा': वहीं एसडीएम की पत्नि दीपिका व्यास ने बताया, 'दीपावली के पर्व पर मैं मेरे ससुराल मेरे पति के साथ जा रही थी. पेट्रोल पंप पर सीएनजी गैस भरवाने के दौरान मेरे साथ घिनौनी हरकत की. मैंने तुरंत मेरे पति को बताया. जानबूझकर हमारी गाड़ी को खड़ी करके पीछे वाली गाड़ी में सीएनजी गैस भरने लगे. मेरे पति को गुस्सा आ गया. हाथापाई हो गई. इस बात को गलत तरीके से उछाला जा रहा है. औरत की मर्यादा को तार-तार कर दिया है. मेरे पति को सरकार ने सस्पेंड कर दिया. पूरे परिवार की जिम्मेदारी है. पांच बच्चों की जिम्मेदारी है. हम इनको लेकर कहां जाएं? घटनाक्रम को बढ़ा-चढ़ाकर पूरे देश में बताया जा रहा है. हमारी इज्जत व मर्यादा तार-तार कर दी है. क्या हम आत्महत्या कर लें? अब हमारी सरकार से मांग है कि मेरे पति को बहाल करें और मुझे न्याय दें.'