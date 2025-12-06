आरपीएससी के निलंबित सदस्य कटारा ने हत्या का खतरा और डिप्रेशन की जताई आशंका, सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने के आदेश
कोर्ट में सुनवाई के दौरान कटारा ने अपने आप को उदयपुर जेल में शिफ्ट करने की गुहार की.
Published : December 6, 2025 at 8:33 PM IST
जयपुर: वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2022 पेपर लीक मामले में जेल में बंद आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा ने अदालत को जयपुर जिला जेल में अपनी हत्या होने या डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करने की बात कही है. ईडी कोर्ट ने आरोपी की मनःस्थिति को देखते हुए उसे जिला जेल से सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने आदेश दिया हैं.
सुनवाई के दौरान कटारा अदालत में पेश हुए. कटारा ने अदालत को बताया कि उसे जेल में कुछ लोगों से जान का खतरा है. इसके अलावा अत्यधिक तनाव के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर होने की आशंका भी जताई. इससे पूर्व कटारा की ओर से उनके अधिवक्ता भानू प्रकाश शर्मा ने प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि गत 28 नवंबर को जिला कारागार से कटारा ने अपने बेटे को फोन कर कुछ लोगों की ओर से परेशान करने की जानकारी दी थी. कटारा ने बेटे को यहां तक कहा कि यदि अब उसके पास फोन नहीं आए तो वह यह मान ले कि उसके साथ कुछ गलत हो गया है.
पढ़ें: शिक्षक भर्ती-2022 : पेपर लीक प्रकरण में कटारा की जमानत अर्जी खारिज
इस पर उदयपुर निवासी बेटे ने इसकी जानकारी उन्हें दी और सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि कटारा जेल में बंद हैं और व्यक्तिगत रूप से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश करने में असमर्थ हैं, इसलिए बतौर अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है. सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि कटारा की मानसिक दशा स्थिर नजर नहीं आ रही है और उसमें भारी तनाव और डिप्रेशन दिख रहा है. प्रार्थना पत्र में कटारा को दूसरे जेल में शिफ्ट करने की गुहार नहीं है, लेकिन सुनवाई के दौरान कटारा ने अपने आप को उदयपुर जेल में शिफ्ट करने की गुहार की. अदालती आदेश की पालना में विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान ने कटारा के आरोपों को लेकर सीलबंद रिपोर्ट भी पेश की.