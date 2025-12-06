ETV Bharat / state

आरपीएससी के निलंबित सदस्य कटारा ने हत्या का खतरा और डिप्रेशन की जताई आशंका, सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने के आदेश

जिला न्यायालय ( Etv Bharat Jaipur )