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भागीरथपुरा कांड में सस्पेंड IAS बने रायसेन कलेक्टर, कांग्रेस की हाईकोर्ट में अपील की तैयारी

भागीरथपुरा कांड में सस्पेंड हुए IAS को कैसे बनाया रायसेन कलेक्टर? ( Etv Bharat )

इंदौर : भागीरथपुरा कांड में सस्पेंड किए गए आईएएस रोहित सिसोनिया को रायसेन के कलेक्टर पद पर मिली नई पोस्टिंग विवादों में है. इंदौर में दूषित पानी से हुई 36 मौतों के मामले में सस्पेंड हुए रोहित सिसोनिया को कलेक्टर नियुक्त किए जाने के खिलाफ अब कांग्रेस हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना जा रही है.

भागीरथपुरा कांड में सस्पेंड, बना दिया रायसेन कलेक्टर? भागीरथपुरा मामले में राज्य सरकार ने 2 जनवरी को तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को हटाते हुए नगर निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया और निगम के कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव को भी निलंबित किया था. इस बीच इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर जो जांच आयोग गठित किया गया, उस आयोग की रिपोर्ट में भी संबंधित अधिकारियों को भागीरथपुरा कांड में लापरवाही बरतने का दोषी बताया गया. फिलहाल आयोग की रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने इन अधिकारियों और घटना के जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई तय नहीं की गई और इसी बीच आईएएस अधिकारियों की तबादला और नई पद स्थापना की सूची में रोहित सिसोनिया का नाम सामने आया.