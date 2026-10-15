भागीरथपुरा कांड में सस्पेंड IAS बने रायसेन कलेक्टर, कांग्रेस की हाईकोर्ट में अपील की तैयारी
पोस्टिंग से पहले ही विवादों में इस IAS की कलेक्टरी, भागीरथपुरा कांड में सस्पेंड किए गए IAS रोहित सिसोनिया को मिली है रायसेन की कलेक्टरी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 2:09 PM IST
इंदौर : भागीरथपुरा कांड में सस्पेंड किए गए आईएएस रोहित सिसोनिया को रायसेन के कलेक्टर पद पर मिली नई पोस्टिंग विवादों में है. इंदौर में दूषित पानी से हुई 36 मौतों के मामले में सस्पेंड हुए रोहित सिसोनिया को कलेक्टर नियुक्त किए जाने के खिलाफ अब कांग्रेस हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना जा रही है.
भागीरथपुरा कांड में सस्पेंड, बना दिया रायसेन कलेक्टर?
भागीरथपुरा मामले में राज्य सरकार ने 2 जनवरी को तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को हटाते हुए नगर निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया और निगम के कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव को भी निलंबित किया था. इस बीच इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर जो जांच आयोग गठित किया गया, उस आयोग की रिपोर्ट में भी संबंधित अधिकारियों को भागीरथपुरा कांड में लापरवाही बरतने का दोषी बताया गया. फिलहाल आयोग की रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने इन अधिकारियों और घटना के जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई तय नहीं की गई और इसी बीच आईएएस अधिकारियों की तबादला और नई पद स्थापना की सूची में रोहित सिसोनिया का नाम सामने आया.
IAS अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट आते ही मचा बवाल
वल्लभ भवन से मंगलवार रात को जब आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर और नई पोस्टिंग की लिस्ट जारी हुई, तो बवाल मच गया. रोहित सिसोनिया जो वर्तमान में कृषि विभाग के उपसचिव के तौर पर कार्यरत थे, उन्हें रायसेन कलेक्टर बना दिया गया. इस सूची के जारी होते ही विपक्षी दल कांग्रेस ने रोहित सिसोनिया की पोस्टिंग को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए इसे प्रदेश की कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा मजाक बताया है. इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए भागीरथपुरा के लोगों के साथ सबसे बड़ा अन्याय बताया था. इधर इंदौर में नगर निगम प्रतिपक्ष के नेता एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने आरोप लगाते हुए कहा, '' हाल ही में भागीरथपुरा की घटना की जांच करने वाले आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है. इस रिपोर्ट में जिन अधिकारियों को दोषी माना गया है, उनमें रोहित सिसोनिया भी शामिल हैं.''
कांग्रेस ने कहा- जनता की भावनाओं से खिलवाड़
चिंटू चौकसे ने आगे कहा, '' इस अधिकारी को भागीरथपुरा की घटना के बाद केवल इंदौर से स्थानांतरित किया गया था. इस अधिकारी के निलंबन की घोषणा जरूर की गई थी लेकिन निलंबन का आदेश जारी नहीं हुआ था. अब जब भागीरथपुरा के लोग जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं, तब सरकार के द्वारा सिसोनिया को कलेक्टर बनाकर नागरिकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है. राज्य सरकार के इस फैसले से भागीरथपुरा क्षेत्र के नागरिक अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.''
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शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जब तक आयोग की रिपोर्ट पर सरकार कोई फैसला नहीं लेती, तब तक जिम्मेदार अधिकारियों को यथावत रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा, '' कांग्रेस अब अपने वकील के माध्यम से इस मामले में एक याचिका कल ही हाईकोर्ट में दायर करेगी, जिससे दोषियों को मलाईदार पद से उपकृत करने के सरकारी फैसले पर रोक लगाई जा सके.''