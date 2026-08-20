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हमीरपुर में बच्चों को घटिया मिड डे मील का मामला, प्रधानाध्यापिका निलंबित

हमीरपुर: जिले के मौदहा क्षेत्र स्थित रीवन कंपोजिट विद्यालय की प्रधानाध्यापिका संदीपा कुमारी को विभागीय जांच के बाद निलंबित कर दिया गया है. विद्यालय में मिड डे मील की गुणवत्ता, पेयजल स्थल और शौचालयों की साफ-सफाई समेत छात्र-छात्राओं से व्यवहार को लेकर लगातार शिकायतें सामने आई थीं.

शिकायतों की जांच के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार खरवार ने प्रधानाध्यापिका के खिलाफ कार्रवाई की है. जांच के दौरान एक शिकायतकर्ता ने बताया कि विद्यालय में मिड-डे मील का खाना अच्छा नहीं बनता है. बच्चों को पानी जैसा खाना दिए जाने की बात भी कही गई. पेयजल स्थल पर गंदगी मिलने की शिकायत सामने आई. कक्षा आठ की एक छात्रा ने बताया कि कई बार थाली नहीं मिलती और पेयजल की व्यवस्था भी ठीक नहीं है.



छात्राओं ने यह भी शिकायत की कि उनकी समस्याओं को प्रधानाध्यापिका गंभीरता से नहीं समझती थीं. विद्यालय में उनसे झाड़ू लगवाने का आरोप भी लगाया गया. छात्राओं के अनुसार प्रधानाध्यापिका कथित तौर पर कहती थीं कि पढ़-लिखकर क्या करना है. आगे चलकर झाड़ू ही लगाना है. जांच के दौरान अन्य कक्षाओं के छात्र-छात्राओं ने भी प्रधानाध्यापिका के व्यवहार को लेकर बयान दिए.



स्कूल में सफाई को लेकर भी सवाल: विभागीय जांच में विद्यालय के पेयजल स्थल और शौचालयों में साफ-सफाई की स्थिति ठीक नहीं मिलने की बात सामने आई. मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर भी अनियमितताएं पाई गईं. स्टाफ के साथ प्रधानाध्यापिका के समन्वय की कमी की शिकायत भी जांच में सामने आई.