अलवर: तिजारा ओवरब्रिज पर महिला शिक्षिका ने किया आत्महत्या का प्रयास, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
अलवर में निलंबित महिला पीटीआई ने तिजारा पुल से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया. महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है.
Published : February 23, 2026 at 8:03 AM IST
अलवर: शहर के शिवाजी पार्क थानांतर्गत तिजारा ओवरब्रिज पर रविवार रात को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक महिला ने ओवरब्रिज से कूदकर जान देने की कोशिश की. गनीमत रही कि वहां मौजूद राहगीरों ने तत्परता दिखाई और महिला को समय रहते पकड़ लिया और समझाइश के बाद पुलिस के हवाले कर दिया. शिवाजी पार्क थानाधिकारी चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि रविवार रात को गश्त के दौरान उन्हें सूचना मिली कि एक महिला थाना क्षेत्र स्थित तिजारा पुलिया पर संदिग्ध अवस्था में बैठी है. इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. उन्होंने बताया कि मौके पर लोगों की भीड़ जमा थी, जो महिला को समझाइश का प्रयास कर रही थी. एसएचओ ने बताया कि महिला को मौके पर समझाइश कर थाने लाया गया.
पीटीआई शिक्षिका का छलका दर्द: आत्महत्या की कोशिश करने वाली महिला ने आरोप लगाया कि उसे हनीट्रैप के झूठे मामले में फंसाया और तत्कालीन बानसूर थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक ने प्रताड़ित किया. महिला सरकारी स्कूल में पीटीआई (PTI) है, जो कि अभी सस्पेंड चल रही है. बाद में पुलिस महिला को जांच के लिए अपने साथ थाने ले गई. पुलिस पूछताछ में महिला ने अपनी आपबीती सुनाते हुए तत्कालीन बानसूर थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक और कुछ अन्य लोगों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का आरोप है कि साल 2015 में उसने अपने भाई की नौकरी लगवाने के नाम पर बुधराम नामक व्यक्ति से संपर्क किया था. आरोप है कि बुधराम ने न केवल उससे पैसे लिए, बल्कि उसके साथ गलत काम कर वीडियो और फोटो बना लिए. महिला का दावा है कि इन वीडियो के दम पर उसे ब्लैकमेल कर 20 से 25 लाख रुपये वसूले गए और बाद में उसे ही झूठे 'हनीट्रैप' मामले में फंसाकर जेल भिजवा दिया गया.
इसे भी पढ़ें: चूरू में व्यक्ति ने की जान देने की कोशिश, अस्पताल में भर्ती
महिला ने आरोप लगाया कि बानसूर के तत्कालीन एसएचओ सुरेन्द्र मलिक ने उसके साथ मारपीट की. इस मामले में महिला करीब 17 दिन जेल में बंद रही. महिला ने बताया कि उसने बुधराम व जयदयाल के खिलाफ नारायणपुर थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन इस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि इस मामले में उनकी ओर से पुलिस को सबूत भी दिए थे और पुलिस महानिदेशक के कार्यालय तक भी गुहार लगा चुकी है. महिला ने आरोप लगाया कि उस पर राजीनामा के लिए दवाब बनाने के साथ ही बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. इससे आहत होकर उसने रविवार को आत्महत्या का प्रयास किया.
शिवाजी पार्क थानाधिकारी चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि महिला ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसके खिलाफ बानसूर थाने में एक मामला दर्ज है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई कर महिला को गिरफ्तार किया था. वहीं महिला की ओर से दो लोगों के खिलाफ नारायणपुर थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिस पर पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. इससे आहत होकर महिला तिजारा पुलिया पर पहुंची. एसएचओ शर्मा ने बताया कि पूछताछ में महिला ने बताया कि कुछ लोग उसके घर जाकर धमकाते हैं. उन्होंने कहा कि इस सबंध में यदि महिला की ओर से कोई शिकायत दी जाएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि फिलहाल महिला के पति को थाने बुलाया और दोनों से समझाइश की, इसके बाद पति व पत्नी अपने घर चले गए.
इसे भी पढ़ें: नाबालिग से किया था दुष्कर्म, आरोपी को 10 साल की सजा, पीड़िता ने की थी आत्महत्या की कोशिश