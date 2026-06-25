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कोर्ट की खबरें: धौलपुर डीसीए को आरसीए की एजीएम में शामिल करने की अनुमति, शिक्षक भर्ती की नियुक्तियों पर रोक की गुहार

याचिका में अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आरसीए की एडहॉक कमेटी ने गत दिनों याचिकाकर्ता को निलंबित करने का निर्णय लिया है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 25, 2026 at 8:09 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने निलंबित चल रहे धौलपुर जिला क्रिकेट संघ (डीसीए) को आरसीए की 26 जून को होने वाली एजीएम में शामिल होने और मतदान करने की अनुमति दी है. जस्टिस अनुरूप सिंघी की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश धौलपुर जिला क्रिकेट संघ से जुड़े शत्रुघ्न तिवाड़ी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि एजीएम में याचिकाकर्ता की भागीदारी निलंबन के निर्णय को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगी और निलंबन पर मेरिट पर निर्णय किया जाएगा. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 14 जुलाई को तय करते हुए एडहॉक कमेटी को जवाब पेश करने को कहा है.

याचिका में अधिवक्ता पीयूष नाग ने अदालत को बताया कि आरसीए की एडहॉक कमेटी ने गत दिनों याचिकाकर्ता को निलंबित करने का निर्णय लिया है, जबकि याचिकाकर्ता को निलंबित करने की शक्ति एडहॉक कमेटी को नहीं है. याचिकाकर्ता संघ को निलंबन से पहले कोई नोटिस भी नहीं दिया गया. इस निलंबन की जानकारी उन्हें आरसीए की ओर से गत 10 अक्टूबर को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिली. ऐसे में निलंबन आदेश बिना अधिकारिता जारी किया गया है.

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याचिका में कहा गया कि आरसीए की 26 जून को एजीएम होने जा रही है. जिसमें यदि याचिकाकर्ता को शामिल नहीं किया गया, तो उसके अधिकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा. जिसका विरोध करते हुए एडहॉक कमेटी के अधिवक्ता युवराज सामंत ने कहा कि याचिकाकर्ता संघ पर निलंबन की कार्रवाई विधि अनुसार की गई है. खेल अधिनियम और आरसीए के उपनियमों के तहत उसे जिला संघ को निलंबित करने की पूर्ण शक्ति और अधिकार है. कमेटी की ओर से यह भी कहा गया कि उसे एसोसिएशन की सभी शक्तियां प्राप्त हैं. ऐसे में याचिकाकर्ता को निलंबित करने में किसी प्रक्रिया की अनदेखी नहीं की गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को आरसीए की एजीएम में शामिल होकर मतदान करने की अनुमति दी है.

शिक्षक भर्ती-2025 के लेवल प्रथम की नियुक्तियों पर रोक की गुहार: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती-2025 के लेवल प्रथम की परीक्षा में विवादित प्रश्न-उत्तर से जुड़े मामले में अंतिम उत्तर कुंजी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता ममता यादव व अन्य ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट से नियुक्तियों पर रोक लगाने की गुहार की है. याचिका पर हाईकोर्ट में 29 जून को सुनवाई होगी.

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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि भर्ती के इन विवादित प्रश्न-उत्तर पर विषय विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए. वहीं भर्ती का दुबारा से परिणाम जारी किया जाए और तब तक नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए. याचिका में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने भर्ती की प्रथम उतर कुंजी पर आपत्ति जताई थी. जिस पर अंतिम उत्तर कुंजी में 11 प्रश्न डिलीट कर दिए थे. इसके अलावा कई उत्तर बदल दिए गए थे. याचिकाकर्ताओं की ओर से कई अन्य प्रश्नों पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन उन पर विचार ही नहीं किया गया. याचिकाकर्ताओं के बोर्ड की पुस्तक के अनुसार उत्तर सही हैं, लेकिन फिर भी चयन बोर्ड ने उन्हें सही नहीं किया. ऐसे में याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि याचिकाकर्ताओं को बोनस अंक देकर नियुक्ति दी जाए. इसके अलावा कोर्ट का फैसला आने तक भर्ती के तहत होने वाली नियुक्तियों पर भी रोक लगाई जाए.

आवासन मंडल पर 42 हजार रुपए का जुर्माना: स्थायी लोक अदालत, महानगर प्रथम ने शहर के मानसरोवर में दुकानों की नीलामी आयोजित करने के बाद उसे बाद में निरस्त करने को गलत मानते हुए उसे रद्द कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आवासन मंडल पर 42 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने नीलामी में सफल बोलीदाता के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने को कहा है. पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार सहारिया और सदस्य बलदेवराज बेनीवाल ने यह आदेश प्रवीण कुमार शर्मा के परिवाद पर दिए.

अदालत ने कहा कि आवासन मंडल की 16 सितंबर 2019 की अधिसूचना में स्पष्ट प्रावधान है कि एकल बोलीदाता होने के आधार पर नीलामी निरस्त नहीं की जाएगी. बोर्ड ने 28 जनवरी, 2014 के आदेशों के तहत नीलामी रद्द की, जबकि इसके बाद की अधिसूचना और आदेश इसके खिलाफ हैं. ऐसे में पहले के आदेश को बाद के आदेशों पर वरीयता नहीं दी जा सकती. इसलिए आवासन मंडल का नीलामी को निरस्त करना अवैध, अनुचित और मनमाना कृत्य है.

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परिवाद में कहा गया कि हाउसिंग बोर्ड ने जयपुर के मानसरोवर में दो दुकानों की नीलामी की सूचना 7 जनवरी, 2025 को जारी की थी. नीलामी में उसके अलावा अन्य बोलीदाता नहीं होने और उसकी बोली अधिक होने के चलते उसके पक्ष में बोली स्वीकार हुई. नीलामी की शर्तों की पालना में उसने नियमानुसार राशि भी जमा करवा दी, लेकिन उसके पक्ष में दुकानों की सेल डीड नहीं करवाई गई. करीब 5 महीने बाद परिवादी को 20 मई, 2025 को सूचना दी गई कि नीलामी में एकमात्र बोलीदाता होने के चलते नीलामी को ही रद्द कर दिया गया है.

दूसरी ओर आवासन मंडल की ओर से कहा गया कि नीलामी प्रक्रिया में एक ही बोलीदाता होने से प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकी. मंडल ने कोई गैर कानूनी और नियम विरूद्ध कार्य नहीं किया है, बल्कि बोर्ड को राजस्व हानि से बचाने के लिए नियमानुसार नीलामी को निरस्त किया है. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आवासन मंडल पर हर्जाना लगाते हुए नीलामी निरस्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है.

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