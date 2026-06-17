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गोरखपुर: 25 हजार की इनामी सस्पेंड BSA शालिनी श्रीवास्तव दिल्ली से गिरफ्तार, शिक्षक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप

शिक्षक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में देवरिया की सस्पेंड बीएसए शालिनी श्रीवास्तव को दिल्ली से गिरफ्तार की गयी हैं.

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गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद दिल्ली में छिपी थी इनामी पूर्व BSA. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 9:28 PM IST

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गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की गुलरिहा थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस टीम ने 25 हजार रुपये की इनामी और देवरिया जिले की सस्पेंड बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव को मंगलवार को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है. दिल्ली में धरदबोचे जाने के बाद पुलिस टीम कागजी कार्रवाई पूरी कर बुधवार को आरोपी महिला अधिकारी को लेकर गोरखपुर पहुंची.

इस महिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर एक शिक्षक को आत्महत्या के लिए गंभीर रूप से मजबूर करने का संगीन आरोप है, जिसके बाद से वह फरवरी 2026 से लगातार फरार चल रही थीं.

जानकारी देते गोरखनाथ सीओ रवि कुमार सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

4 महीने से पुलिस को दे रही थीं चकमा: इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के मामले में सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने विस्तृत जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया कि जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में यह कार्रवाई सटीक सूचना के आधार पर हुई. प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा अजीत पाल के नेतृत्व में उपनिरीक्षक मदन मोहन मिश्रा और पुलिस टीम द्वारा अभियुक्ता शालिनी श्रीवास्तव को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया. शालिनी श्रीवास्तव पत्नी सौरभ कुमार सिन्हा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिला अंतर्गत कोतवाली थाना क्षेत्र के आनंद नगर (बड़ी काली मंदिर) की निवासी हैं.

कोर्ट में पेश कर मिली ट्रांजिट रिमांड: दिल्ली से गोरखपुर लाए जाने के बाद आरोपी महिला अधिकारी को स्थानीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. पुलिस ने अदालत से उनकी ट्रांजिट रिमांड प्राप्त की है और उन्हें अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए थाने लाया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है. बता दें कि 22 फरवरी 2026 को शालिनी श्रीवास्तव के ऊपर गोरखपुर के गुलरिहा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. तब से लेकर आज तक वह लगातार अपने ठिकाने बदल-बदलकर पुलिस को चकमा दे रही थीं और फरार चल रही थीं.

फरार बाबू संजीव सिंह की तलाश जारी: लगातार फरार रहने के कारण ही अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) भी जारी कर रखा था. इस संवेदनशील मामले में उनके साथ सह-आरोपी बनाए गए उनके कार्यालय के बाबू संजीव सिंह को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसकी तलाश में दबिश दी जा रही है. शालिनी श्रीवास्तव पर मुख्य आरोप था कि उनकी मानसिक और विभागीय प्रताड़ना से तंग आकर एक शिक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या करने वाला पीड़ित शिक्षक मूल रूप से कुशीनगर जिले का रहने वाला था और गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र में किराए के मकान में रहता था.

खुफिया इनपुट पर बिछाया गया था जाल: करीब 4 महीने से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रही शालिनी श्रीवास्तव का सटीक डिजिटल लोकेशन पुलिस टीम को दिल्ली में मिला था. जैसे ही उनके दिल्ली में छिपे होने का मजबूत इनपुट मिला, वैसे ही गोरखपुर पुलिस ने बिना वक्त गंवाए उनकी गिरफ्तारी का तगड़ा जाल बिछाया. आखिरकार पुलिस टीम ने उन्हें घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया और इस चर्चित मामले में न्याय की उम्मीद जगी है. पुलिस का कहना है कि सह-आरोपी बाबू संजीव सिंह को भी जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

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