70 डिसमिल जमीन फर्जीवाड़े में निलंबित सीओ गिरफ्तार, LJPR बेलसंड विधायक के भाई का भी नाम
मुजफ्फरपुर के मुशहरी अंचल के निलंबित अंचलाधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ला को 70 डिसमिल जमीन के फर्जी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया. रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : October 10, 2026 at 7:19 AM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी अंचल के निलंबित अंचलाधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ला को अहियापुर पुलिस ने गुरुवार देर रात शहर से गिरफ्तार कर लिया. मामला केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त अवर सचिव विजय कुमार की 70 डिसमिल पुश्तैनी जमीन के कथित फर्जी दाखिल-खारिज और भू-माफियाओं से मिलीभगत से जुड़ा है.
अंचलाधिकारी से वरीय अधिकारियों ने की पूछताछ
गिरफ्तारी के बाद सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी, अहियापुर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर शरत कुमार समेत वरीय अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की. पुलिस उन्हें मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल ले गई. इसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू की गई.
क्या है पूरा मामला?
अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर निवासी विजय कुमार, जो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अवर सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, ने बीते 29 अगस्त को अहियापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि उनके पिता दिवंगत जितेंद्र प्रसाद शाही और दादा योगेंद्र प्रसाद शाही के नाम पर खाता संख्या 53 और खेसरा संख्या 403 में 70 डिसमिल पुश्तैनी जमीन दर्ज है. आरोप है कि जमीन हड़पने की नीयत से कथित तौर पर जाली दस्तावेज तैयार किए गए.
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दावा
शिकायत के अनुसार, हाजीपुर के सलेमपुर कुचुनदास कोर्ट निवासी कृष्ण नंदन पासवान ने निबंधन कार्यालय के दस्तावेज संख्या 10612, दिनांक 6 जून 1986 के आधार पर खुद को जमीन का खरीदार बताया. विजय कुमार का कहना है कि निबंधन कार्यालय से सत्यापन कराने पर संबंधित दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज मिला. इसके बावजूद कथित तौर पर अंचल कार्यालय की मिलीभगत से जमीन का दाखिल-खारिज कर जमाबंदी कायम कर दी गई.
विधायक के भाई समेत नौ आरोपी नामजद
प्राथमिकी में बेलसंड के विधायक अमित कुमार रानू, उनके भाई अभिनव कुमार, तत्कालीन सीओ महेंद्र कुमार शुक्ला, राजस्व अधिकारी करुण कुमार, अंचल कर्मी सुनील कुमार समेत कुल नौ लोगों को नामजद किया गया है. आरोप है कि दाखिल-खारिज के बाद जमीन को अन्य लोगों के नाम हस्तांतरित करने और दोबारा दाखिल-खारिज कराने का प्रयास भी किया गया. इस मामले में अरविंद कुमार मेहता और तुषार सिंह के नाम भी सामने आए हैं.
जांच में संदिग्ध भूमिका सामने आई
डीएसपी हिमांशु कुमार ने बताया कि अहियापुर थाने में कांड संख्या 1375/26 दर्ज है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष पुलिस टीम जांच कर रही थी. जांच के दौरान विजय कुमार की 70 डिसमिल खतियानी जमीन से संबंधित कथित फर्जी दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज कराए जाने की बात सामने आई.
अधिकारियों की भूमिका पर सवाल
डीएसपी के अनुसार, जांच में मुशहरी अंचल में पदस्थापित रहे सीओ महेंद्र शुक्ला और राजस्व कर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई. न्यायालय से वारंट जारी होने के बाद सीओ महेंद्र शुक्ला और करुण कुमार को गिरफ्तार किया गया है. तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.
"पुलिस मामले में जमीन के दस्तावेजों, दाखिल-खारिज की प्रक्रिया और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है. मामले में लगाए गए आरोपों की न्यायिक प्रक्रिया के तहत पुष्टि होनी बाकी है."-हिमांशु कुमार, डीएसपी
आगे की कार्रवाई जारी
पुलिस ने स्पष्ट किया कि मामले की गहन जांच जारी है और अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है. जमीन घोटाले में शामिल भू-माफिया और अधिकारियों के बीच कथित मिलीभगत की परतें खुलने की उम्मीद है. स्थानीय प्रशासन और पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है.
ये भी पढ़ें-
बसेरा अभियान 2.0 के दावों के बीच 15 साल पुराना अनसुलझा मुद्दा, पुराने पर्चाधारियों को आज तक नहीं मिली जमीन
जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला