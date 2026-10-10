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70 डिसमिल जमीन फर्जीवाड़े में निलंबित सीओ गिरफ्तार, LJPR बेलसंड विधायक के भाई का भी नाम

मुजफ्फरपुर जमीन फर्जीवाड़ा ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी अंचल के निलंबित अंचलाधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ला को अहियापुर पुलिस ने गुरुवार देर रात शहर से गिरफ्तार कर लिया. मामला केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त अवर सचिव विजय कुमार की 70 डिसमिल पुश्तैनी जमीन के कथित फर्जी दाखिल-खारिज और भू-माफियाओं से मिलीभगत से जुड़ा है.

अंचलाधिकारी से वरीय अधिकारियों ने की पूछताछ