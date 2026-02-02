ETV Bharat / state

सस्पेंड सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री पहुंचे प्रयागराज, सस्पेंशन को लेकर हाईकोर्ट के वकीलों से मिले

राजभर बोले- सुप्रीम कोर्ट जाएं पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री ( Photo Credit- ETV Bharat )

प्रयागराज: बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री सोमवार को प्रयागराज पहुंचे. यहां उन्होंने अपने निलंबन से जुड़े नोटिस के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं से मुलाकात की. निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं: निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने बताया कि उन्हें निलंबन की नोटिस मिला है. इसका लीगल टीम अध्ययन कर रही है. इसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी. उन्होंने कहा कि निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. वे अपना इस्तीफा वापस लेने के पक्ष में नहीं हैं. कैबिनेट मंत्री ने अलंकार अग्निहोत्री पर साधा निशाना. (Photo Credit: ETV Bharat) 7 फरवरी से दिल्ली कूच करेंगे: अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि यह मामला कानूनी प्रक्रिया का है और वह इसे अंत तक लड़ेंगे. एससी-एसटी एक्ट को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर राजनीतिक हमला बोला. उन्होंने UGC के नए कानून को सामान्य वर्ग के लिए काला कानून बताया. राष्ट्रव्यापी आंदोलन की धमकी दी: साथ ही मांग की है कि इसे खत्म करने के लिए 6 फरवरी तक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए. यदि ऐसा नहीं होता है तो वे 7 फरवरी से दिल्ली कूच करेंगे. दिल्ली में राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे. उन्होंने केंद्र सरकार को 'वेस्ट इंडिया कंपनी' की संज्ञा दी और कहा कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो सरकार को 'उखाड़ फेंका जाएगा'. अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बाद दिया था इस्तीफा: अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को UGC के नए नियमों और और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवादों के विरोध में अपने सिटी मजिस्ट्रेट से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था. अलंकार के इस्तीफे के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि सरकार ने जो पद आपको दे रखा था धर्म क्षेत्र का उससे बड़ा पद हम देंगे.