ETV Bharat / state

सस्पेंड सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री पहुंचे प्रयागराज, सस्पेंशन को लेकर हाईकोर्ट के वकीलों से मिले

बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री सोमवार को प्रयागराज पहुंचे. उन्होंने कहा कि वह निलंबन को इलाहाबाद होईकोर्ट में चुनौती देंगे.

Photo Credit- ETV Bharat
राजभर बोले- सुप्रीम कोर्ट जाएं पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री (Photo Credit- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 8:14 PM IST

|

Updated : February 2, 2026 at 8:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री सोमवार को प्रयागराज पहुंचे. यहां उन्होंने अपने निलंबन से जुड़े नोटिस के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं से मुलाकात की.

निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं: निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने बताया कि उन्हें निलंबन की नोटिस मिला है. इसका लीगल टीम अध्ययन कर रही है. इसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी. उन्होंने कहा कि निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. वे अपना इस्तीफा वापस लेने के पक्ष में नहीं हैं.

कैबिनेट मंत्री ने अलंकार अग्निहोत्री पर साधा निशाना. (Photo Credit: ETV Bharat)

7 फरवरी से दिल्ली कूच करेंगे: अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि यह मामला कानूनी प्रक्रिया का है और वह इसे अंत तक लड़ेंगे. एससी-एसटी एक्ट को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर राजनीतिक हमला बोला. उन्होंने UGC के नए कानून को सामान्य वर्ग के लिए काला कानून बताया.

राष्ट्रव्यापी आंदोलन की धमकी दी: साथ ही मांग की है कि इसे खत्म करने के लिए 6 फरवरी तक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए. यदि ऐसा नहीं होता है तो वे 7 फरवरी से दिल्ली कूच करेंगे. दिल्ली में राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे. उन्होंने केंद्र सरकार को 'वेस्ट इंडिया कंपनी' की संज्ञा दी और कहा कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो सरकार को 'उखाड़ फेंका जाएगा'.

अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बाद दिया था इस्तीफा: अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को UGC के नए नियमों और और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवादों के विरोध में अपने सिटी मजिस्ट्रेट से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था. अलंकार के इस्तीफे के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि सरकार ने जो पद आपको दे रखा था धर्म क्षेत्र का उससे बड़ा पद हम देंगे.

हाईकोर्ट के वकीलों से कानूनी सलाह ली: रविवार को उन्होंने वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की थी. इसके बाद सोमवार को प्रयागराज पहुंचे और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं से संपर्क किया और अपने केस में कानूनी सलाह ली. प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान वे सख्त और मुखर छवि वाले अधिकारी माने जाते रहे.

ओबीसी, एससी और एसटी को न्याय दिलाएंगे: सोमवार को कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर वाराणसी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा में ओबीसी, एससी, एसटी के साथ पक्षपात होता है, तो इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे. वाराणसी में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट (PCS अफसर) अलंकार अग्निहोत्री और उनके इस्तीफे पर तीखी टिप्पणी की.

सपा के संपर्क में होने का दावा: कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने दावा किया कि अलंकार अग्निहोत्री समाजवादी पार्टी के संपर्क में थे. उन्होंने पत्रकारों से तीखे लहजे में सवाल किया कि सपा नेता माता प्रसाद पांडे से किसने बात की थी.

राजनीति में आने की मंशा: ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा और हालिया गतिविधियां केवल राजनीति में आने का एक रास्ता ढूंढने का ड्रामा हैं. वह फेमस होकर किसी राजनीतिक दल से टिकट हासिल करना चाहते हैं.

संविधान और न्याय प्रक्रिया हैं: राजभर ने कहा कि देश किसी एक व्यक्ति के बयान से नहीं बल्कि संविधान से चलता है. संविधान और न्याय प्रक्रिया हैं. उन्होंने अग्निहोत्री को सलाह दी कि यदि उन्हें UGC नियमों या किसी अन्य नीति से आपत्ति है, तो वे सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं.

यह भी पढ़ें- बनारस में हो रही बूंद-बूंद पानी की निगरानी, जपानी तकनीक से घर-घर पहुंच रहा साफ पानी

Last Updated : February 2, 2026 at 8:24 PM IST

TAGGED:

CONSULT HIGH COURT LAWYERS
SUSPEND CITY MAGISTRATE ALANKAR
CABINET MINISTER OM PRAKASH RAJBHAR
ALANKAR AGNIHOTRI REACHED PRAYAGRAJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.