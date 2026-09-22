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दहेज के लिए पत्नी की हत्या में निलंबित बीएसएफ जवान दोषी, उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना

मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर कोर्ट ने पत्नी की हत्या में दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोप दहेज की मांग को लेकर हत्या किए जाने का था. इसमें न्यायालय ने निलंबित बीएसएफ जवान मनोज उर्फ मोनू को दोषी पाया. विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट के पीठासीन अधिकारी डॉ. विजय कुमार की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. सजा सुनाए जाने के दौरान आरोपी को जिला कारागार से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. आरोपी वर्ष 2024 से जिला कारागार में निरुद्ध है.

जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार (Video Credit; ETV Bharat)

जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के गांव मीवा निवासी सुभाष ने सात अप्रैल 2024 को मीरापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायत के अनुसार सुभाष की बेटी आकांक्षा उर्फ पूजा की शादी छह फरवरी 2017 को मुजफ्फरनगर क्षेत्र के गांव कासमपुर खोला निवासी अजब सिंह के बेटे मनोज उर्फ मोनू के साथ हुई थी. शादी के बाद मनोज बीएसएफ में जवान के पद पर तैनात था.

मुकदमे में मायके पक्ष की ओर से आरोप लगाया गया था कि शादी के बाद से ही आकांक्षा को दहेज की मांग को लेकर परेशान किया जाता था. ससुराल पक्ष के लोग कथित तौर पर दहेज की मांग करते थे और विवाहिता का उत्पीड़न किया जाता था. परिवार का आरोप था कि इसको लेकर आकांक्षा मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान थी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मार्च 2024 में मनोज छुट्टी पर अपने घर आया था. उसकी छुट्टी अप्रैल 2024 में समाप्त होनी थी और उसे वापस ड्यूटी पर जाना था. इसी दौरान पत्नी आकांक्षा की तबीयत खराब होने की बात सामने आई. आरोप है कि मनोज ने पत्नी को हृदयाघात होने का हवाला देते हुए अपनी छुट्टी आगे बढ़वा ली.

दो अप्रैल 2024 को मनोज अपनी पत्नी आकांक्षा उर्फ पूजा को लेकर उसके मायके गांव मीवा पहुंचा था. उस समय परिवार के लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन उनकी बेटी की मौत की सूचना उन्हें मिलेगी। अभियोजन के मुताबिक, तीन अप्रैल की सुबह करीब साढ़े सात बजे आकांक्षा के ससुर अजब सिंह ने उसके पिता सुभाष को फोन किया. अजब सिंह ने सुभाष को बताया कि आकांक्षा को हृदयाघात हुआ है और मनोज उसे उपचार के लिए चिकित्सक के पास लेकर जा रहा है. परिवार के लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही उन्हें बताया गया कि चिकित्सक के पास ले जाते समय रास्ते में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है. हादसे में आकांक्षा की मौत होने की सूचना दी गई.