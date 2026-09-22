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दहेज के लिए पत्नी की हत्या में निलंबित बीएसएफ जवान दोषी, उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना

मुजफ्फरनगर कोर्ट का फैसला, करीब ढाई साल बाद आया फैसला

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पत्नी की हत्या में बीएसएफ जवान दोषी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 4:39 PM IST

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मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर कोर्ट ने पत्नी की हत्या में दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोप दहेज की मांग को लेकर हत्या किए जाने का था. इसमें न्यायालय ने निलंबित बीएसएफ जवान मनोज उर्फ मोनू को दोषी पाया. विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट के पीठासीन अधिकारी डॉ. विजय कुमार की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. सजा सुनाए जाने के दौरान आरोपी को जिला कारागार से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. आरोपी वर्ष 2024 से जिला कारागार में निरुद्ध है.

जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार (Video Credit; ETV Bharat)

जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के गांव मीवा निवासी सुभाष ने सात अप्रैल 2024 को मीरापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायत के अनुसार सुभाष की बेटी आकांक्षा उर्फ पूजा की शादी छह फरवरी 2017 को मुजफ्फरनगर क्षेत्र के गांव कासमपुर खोला निवासी अजब सिंह के बेटे मनोज उर्फ मोनू के साथ हुई थी. शादी के बाद मनोज बीएसएफ में जवान के पद पर तैनात था.

मुकदमे में मायके पक्ष की ओर से आरोप लगाया गया था कि शादी के बाद से ही आकांक्षा को दहेज की मांग को लेकर परेशान किया जाता था. ससुराल पक्ष के लोग कथित तौर पर दहेज की मांग करते थे और विवाहिता का उत्पीड़न किया जाता था. परिवार का आरोप था कि इसको लेकर आकांक्षा मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान थी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मार्च 2024 में मनोज छुट्टी पर अपने घर आया था. उसकी छुट्टी अप्रैल 2024 में समाप्त होनी थी और उसे वापस ड्यूटी पर जाना था. इसी दौरान पत्नी आकांक्षा की तबीयत खराब होने की बात सामने आई. आरोप है कि मनोज ने पत्नी को हृदयाघात होने का हवाला देते हुए अपनी छुट्टी आगे बढ़वा ली.

दो अप्रैल 2024 को मनोज अपनी पत्नी आकांक्षा उर्फ पूजा को लेकर उसके मायके गांव मीवा पहुंचा था. उस समय परिवार के लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन उनकी बेटी की मौत की सूचना उन्हें मिलेगी। अभियोजन के मुताबिक, तीन अप्रैल की सुबह करीब साढ़े सात बजे आकांक्षा के ससुर अजब सिंह ने उसके पिता सुभाष को फोन किया. अजब सिंह ने सुभाष को बताया कि आकांक्षा को हृदयाघात हुआ है और मनोज उसे उपचार के लिए चिकित्सक के पास लेकर जा रहा है. परिवार के लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही उन्हें बताया गया कि चिकित्सक के पास ले जाते समय रास्ते में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है. हादसे में आकांक्षा की मौत होने की सूचना दी गई.

बेटी की मौत की सूचना मिलने के बाद मायके पक्ष में कोहराम मच गया. परिजनों ने घटना के पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए इसे सामान्य सड़क दुर्घटना मानने से इनकार कर दिया. मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि आकांक्षा की मौत हादसे में नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या की गई है. इसके बाद पुलिस से पूरे मामले की जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई.

सुभाष की शिकायत के आधार पर मीरापुर थाने में मनोज उर्फ मोनू, उसके पिता अजब सिंह, सास मिथलेश, चाचा मंगलू और बहनोई लवकुश के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

पुलिस कार्रवाई के बाद से मनोज जिला कारागार में निरुद्ध है. मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी को जेल से न्यायालय में पेश किया जाता रहा. सोमवार को सजा पर सुनवाई के दौरान भी उसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के सामने पेश किया गया.

मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट के पीठासीन अधिकारी डॉ. विजय कुमार के न्यायालय में हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार ने पैरवी की. सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष रखा गया. न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद मनोज उर्फ मोनू को मामले में दोषी माना.

सोमवार को न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाते हुए मनोज उर्फ मोनू को उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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