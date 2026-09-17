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निलंबित BDO संजय कुमार सिन्हा को 21 बार नोटिस, फिर भी नहीं पहुंचे, अब अखबार में अंतिम अवसर का इश्तहार

रांची: झारखंड के एक निलंबित प्रखंड विकास पदाधिकारी की वजह से पूरा प्रशासनिक महकमा परेशान नजर आ रहा है. विभागीय कार्रवाई के लिए बार-बार बुलाए जाने के बावजूद निलंबित BDO संजय कुमार सिन्हा उपस्थित नहीं हो रहे हैं. विभाग का दावा है कि उन्हें एक-दो नहीं, बल्कि 21 बार नोटिस जारी किए गएा, लेकिन वह किसी भी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए. अब कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने उन्हें अंतिम अवसर देते हुए अखबार में सार्वजनिक विज्ञापन जारी किया है.

21 बार नोटिस, लेकिन नहीं हुए उपस्थित

संजय कुमार सिन्हा झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं और फिलहाल निलंबित हैं. विभागीय जांच के दौरान अपना पक्ष रखने के लिए उन्हें लगातार नोटिस भेजे गए. विभागीय जांच सह संचालन अधिकारी के मुताबिक, अब तक 21 बार सूचना जारी की जा चुकी है, लेकिन संजय कुमार सिन्हा किसी भी निर्धारित कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए. विभाग का कहना है कि लगातार अनुपस्थिति की वजह से विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में परेशानी हो रही है. ऐसे में अब विभाग ने उन्हें अंतिम मौका देने का फैसला लिया है और इसकी सूचना अखबार में विज्ञापन प्रकाशित कर सार्वजनिक की गई है.

BDO रहते विकास योजनाओं में गड़बड़ी का आरोप

संजय कुमार सिन्हा पर गोड्डा जिले के महगामा में BDO के पद पर रहते हुए विश्वासखानी पंचायत की कई विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी और सरकारी राशि के गबन से जुड़े आरोप हैं. विभाग की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने के बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई. इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के विभागीय संकल्प संख्या 2507, दिनांक 2 मई 2023 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही चल रही है.

चक्रधरपुर BDO कार्यालय से जुड़ा मामला भी

विभागीय विज्ञापन में चाईबासा के चक्रधरपुर स्थित BDO कार्यालय से जुड़े एक अन्य मामले का भी उल्लेख किया गया है. विभाग के मुताबिक, इस मामले में भी संजय कुमार सिन्हा को विभागीय कार्यवाही के दौरान उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए.