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भीड़भाड़ में चेन तोड़ने वालों पर एआई कैमरों से नजर, जयपुर में वारदात से पहले 20 संदिग्ध हिरासत में

कथावाचक प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा के दौरान पुलिस ने लगाए एआई कैमरे.

Police checking people at the venue in Jaipur
जयपुर में कथास्थल पर लोगों की जांच करती पुलिस. (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 22, 2026 at 12:42 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में भीड़भाड़ में मौके का फायदा उठाकर चेन, मोबाइल और पर्स स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों पर पुलिस एआई कैमरों से निगरानी रख रही है. मानसरोवर इलाके में कथावाचक प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा के दौरान भीड़ में स्नैचिंग की वारदातों को रोकने के लिए पुलिस ने खास तौर पर यह एआई कैमरे लगाए हैं. इनकी मदद से भीड़ प्रबंधन किया जा रहा है. संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है. सादा वस्त्रों में तैनात पुलिसकर्मियों ने 20 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है. इनमें महिलाएं भी हैं. अब उनसे पूछताछ चल रही है. प्रारंभिक तौर पर सामने आया कि ये लोग अलग-अलग गिरोह के रूप में स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे.

1100 से ज्यादा का जाप्ता तैनात: जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया जयपुर के मानसरोवर इलाके में कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही है. इसके लिए पहले से तैयारी थी. इसके लिए 1100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया है. सादा वस्त्रों में भी डीएसटी और सीएसटी जवानों को लगाया है. भीड़ में आमतौर पर स्नैचिंग और चोरी की वारदातें होती हैं. उन्हें रोकने के पुख्ता इंतजाम किए हैं. पुलिस की सक्रियता और तकनीक की मदद से संदिग्धों को हिरासत में लिया है.

जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:शिव महापुराण कथा में चेन स्नैचर गैंग : 27 महिलाओं सहित 32 आरोपी गिरफ्तार, भीड़ का फायदा उठाकर करते थे टारगेट

हर ब्लॉक में पांच एआई कैमरे: उन्होंने बताया कि पुलिस ने मोबाइल चुराने वाले गिरोह और चेन स्नैचिंग करने वाली संदिग्ध महिलाओं को हिरासत में लिया है. ऐसे आयोजनों में कोई अप्रिय घटना नहीं हो, यही पुलिस का प्रयास है. उनका कहना है कि हर ब्लॉक में पांच एआई कैमरे लगाए हैं. इससे किसी स्थान पर आए लोगों की संख्या की जानकारी जुटाई जा सकती है. इसकी मदद से भीड़ का प्रबंधन समुचित रूप से किया जा रहा है. इन कैमरों की गुणवत्ता अच्छी होने से फोटो वीडियो अच्छी क्वालिटी के आते हैं.

कैमरों में साफ नजर आती है संदिग्ध हरकत: डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि इन कैमरों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है. इनमें जो संदिग्ध दिखता है. उन्हें मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों की मदद से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. इन कैमरों में लोगों की गतिविधियां साफ दिखाई देती है. इसलिए कोई संदिग्ध हरकत नजर आने पर मौके पर तैनात टीम तुरंत एक्शन में आ जाती है. पुलिस ने यह कैमरे खरीद लिए हैं. इनका उपयोग आगे भी किया जाता रहेगा. इसके साथ ही ग्राउंड पर भी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था आगे भी की जाएगी.

पढ़ें:मानसरोवर में गूंजेगा शिव महापुराण का स्वर, 1 लाख श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था

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