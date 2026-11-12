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बिहार से पाकिस्तानी हैंडलर शाहिद अख्तर गिरफ्तार, IB का बड़ा एक्शन

पूर्णिया में पाकिस्तानी हैंडलर गिरफ्तार ( ETV Bharat )

पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में आईबी ने बड़ी कार्रवाई की है. केंद्रीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से एक ऐसे संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तानी हैंडलर है. उसका एक इस्लामिक कट्टरपंथी नेटवर्क से संबंध है. मधुबनी थाना क्षेत्र के काली प्रसाद यादव टोला स्थित एक मकान से उसकी गिरफ्तारी हुई है.

कौन है गिरफ्तार शख्स?

संदिग्ध युवक की पहचान काली प्रसाद यादव टोला निवासी शमीम अख्तर के पुत्र शाहिद अख्तर (23 वर्ष) के रूप में हुई है. पुलिस और खुफिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहिद अख्तर वर्ष 2025 से ही एक इस्लामिक कट्टरपंथी ग्रुप से जुड़ा हुआ था. जांच में यह बात सामने आई है कि युवक का नेटवर्क पाकिस्तान के अलावा हैदराबाद, पश्चिम बंगाल और देश के अन्य हिस्सों के संदिग्ध लोग भी जुड़े हुए थे.