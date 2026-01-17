ETV Bharat / state

अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी का गला घोंटा, आरोपी ने थाने में किया आत्मसमर्पण

फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी सचिन सिंह ने 4 माह पहले गांव की ही लड़की से से प्रेम विवाह किया था.

Husband Killed Wife
बीवी का गला घोंटकर थाने में आत्मपमर्पण किया. (फोटो: मीडिया सेल, कमिश्नरेट पुलिस कानपुर)
January 17, 2026

January 17, 2026

January 17, 2026

कानपुर: कानपुर शहर के महाराजपुर थाना क्षेत्र स्थित रूमा के हाइटेक सिटी में पति ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी.

हैरानी की बात ये है कि हत्या के बाद शव घर में छोड़कर महिला का पति थाने पहुंच गया. उसने पत्नी की हत्या करने की बात पुलिसकर्मियों को बताई. आनन-फानन में पुलिस, आरोपी के साथ उसके घर पहुंची. वहां चारपाई पर महिला का शव पड़ा था. पुलिस अब आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता व एसीपी चकेरी अभिषेक पांडेय ने घटना स्थल पर पहुंच कर जांच की. साथ ही आरोपी से भी पूछताछ की. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. एसीपी चकेरी अभिषेक पाण्डेय ने कहा, मृतका के परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कराएंगे.

चार माह पहले हुई थी शादी

फतेहपुर के गाजीपुर थाना अंतर्गत मोहनपुर गांव निवासी 25 वर्षीय सचिन सिंह ने चार माह पहले गांव की ही 22 वर्षीय श्वेता सिंह से प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद दोनों गुजरात चले गए थे. एक माह पहले सचिन, रूमा के साथ हाइटेक सिटी में किराए का कमरा लेकर रहने लगा.

उसके बात बीते कुछ दिनों से उसको पत्नी पर शक होने लगा. शुक्रवार की रात इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ. पति के मुताबिक रात में अचानक जब वो घर पहुंचा, तो पड़ोस में रहने वाले इंजीनियरिंग के छात्र उसके घर में मौजूद थे. पत्नी भी उनके साथ थी. विवाद हुआ, तो पुलिस आई, लेकिन बाद में पति - पत्नी को घर जाने दिया.

शनिवार सुबह सचिन ने पत्नी श्वेता की गला घोंटकर हत्या कर दी. खुद इसकी पुष्टि डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने भी की. इसके बाद थाने पहुंच कर आत्मसमर्पण कर दिया.

