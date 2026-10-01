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पलामू में पुलिस को चकमा देकर संदिग्ध चोर फरार, पेट दर्द का बनाया था बहाना

पलामूः जिला के हुसैनाबाद में पुलिस को चकमा देकर एक संदिग्ध चोर फरार हो गया है. संदिग्ध मोटरसाइकिल चोर को पुलिस पड़कर थाना लाई थी.

आरोपी रितेश कुमार बिहार के औरंगाबाद के कुटुंबा का रहने वाला है. रितेश कुमार चोरी की एक घटना का अप्राथमिकी आरोपी है. रितेश कुमार को पड़कर थाना में लाया गया और हाजत में रखा गया था. रितेश कुमार लगातार पेट दर्द की शिकायत कर रहा था और कई बातें पुलिस से बोल रहा था.

आरोपी रितेश कुमार को इलाज के लिए जैसे ही हाजत से बाहर निकल गया मौके पर तैनात हवलदार को वह धक्का देकर फरार हो गया. आरोपी अपने साथ थाना की रस्सी लेकर फरार हुआ है.. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए और फरार को पकड़ने के लिए कई इलाकों में छापेमारी कर रहे हैं.

झारखंड बिहार सीमावर्ती इलाके में छापेमारी की जा रही और सील किया जा रहा है. पूरे मामले में अन्य थानों से भी मदद मांगी गई है. हुसैनाबाद के थाना प्रभारी चंदन कुमार ने पूरे मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और छापेमारी कर रही है.