मेरठ से जम्मू जाएगा संदिग्ध आतंकी उजैद कुरैशी, ट्रांजिट रिमांड के लिए आज कोर्ट में पेशी
फिदायीन हमले की साजिश!: निशाने पर जम्मू कश्मीर के सैन्य ठिकाने
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 2:15 PM IST
मेरठ: जम्मू-कश्मीर के सैन्य ठिकाने पर फिदायीन हमले की साजिश में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी उजैद कुरैशी को अब जम्मू-कश्मीर पुलिस अपने साथ ले जाने की तैयारी में है. मंगलवार देर रात जम्मू-कश्मीर पुलिस की 12 सदस्यीय टीम मेरठ पहुंच गई और कोतवाली थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. अब मेडिकल रिपोर्ट और दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट फैसला लेगी.
ट्रांजिट रिमांड की तैयारी: आज उजैद का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उसकी ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी. कोतवाली थाना क्षेत्र के बनियापाड़ा (सराय बहलीम) निवासी उजैद कुरैशी के खिलाफ जम्मू के बाहु फोर्ट थाने में 24 नवंबर 2025 को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से जुड़ा मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच एजेंसियों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 27 नवंबर 2025 को रियासी निवासी संदिग्ध आतंकी मोहम्मद साजिद को गिरफ्तार किया था. साजिद से पूछताछ और उसके मोबाइल चैट्स की पड़ताल में उजैद का नाम सामने आया.
जम्मू-कश्मीर के बाहु फोर्ट थाने में दर्ज मुकदमे में वांटेड आरोपी उजैद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे कस्टडी में लेने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम मेरठ पहुंच चुकी है और थाने में आमद दर्ज करा दी है. नियमानुसार आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, जिसके बाद आज उसे संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. ट्रांजिट रिमांड की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की जांच के लिए उसे जम्मू-कश्मीर पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा.- संग्राम सिंह, सीओ, कोतवाली
तैयारी पूरी: जम्मू-कश्मीर पुलिस ट्रांजिट रिमांड के लिए अदालत में एफआईआर की कॉपी, केस डायरी और गिरफ्तारी वारंट समेत अन्य जरूरी दस्तावेज पेश करेगी. अदालत से ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी मिलते ही टीम उसे सड़क या हवाई मार्ग से जम्मू-कश्मीर ले जाएगी, जहां उससे नेटवर्क, फंडिंग और नष्ट किए गए मोबाइल फोन और सिम कार्ड की बरामदगी को लेकर गहन पूछताछ की जाएगी.
बड़ा खुलासा: पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि सोशल मीडिया ग्रुप पर सैन्य ठिकाने पर हमले की चर्चा के दौरान उजैद ने 'हम भी तैयार हैं' लिखकर कमेंट किया था, जिसके बाद खुफिया एजेंसियों के रडार पर वह आ गया. उस पर पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी और पीओके के संदिग्धों से संपर्क में रहने तथा 14 से 18 वर्ष के किशोरों को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने का आरोप है.
बदल रहा था ठिकाना: गिरफ्तारी से बचने के लिए उजैद करीब एक साल से लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था. जम्मू-कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस ने 18 जनवरी और 21 फरवरी 2026 को मेरठ में दबिश दी थी, लेकिन वह चकमा देकर फरार हो गया था. जांच में सामने आया है कि फरारी के दौरान वह हापुड़ में अपनी रिश्तेदारी में छिपा रहा और कुछ समय आंध्र प्रदेश में भी बिताया. 18 जनवरी को वह स्कूटी से अपने घर के पास सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ था, लेकिन पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका.
कश्मीर से कैसे संपर्क: उजैद के पिता का कश्मीर में कारोबार होने के कारण उसका वहां आना-जाना लगा रहता था. आशंका है कि इसी दौरान वह पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में आया. मंगलवार को मेरठ की कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर उसे दबोच लिया.
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