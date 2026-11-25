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मेरठ से जम्मू जाएगा संदिग्ध आतंकी उजैद कुरैशी, ट्रांजिट रिमांड के लिए आज कोर्ट में पेशी

जम्मू कश्मीर के सैन्य ठिकाने पर फिदायीन हमले की साजिश! ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: जम्मू-कश्मीर के सैन्य ठिकाने पर फिदायीन हमले की साजिश में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी उजैद कुरैशी को अब जम्मू-कश्मीर पुलिस अपने साथ ले जाने की तैयारी में है. मंगलवार देर रात जम्मू-कश्मीर पुलिस की 12 सदस्यीय टीम मेरठ पहुंच गई और कोतवाली थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. अब मेडिकल रिपोर्ट और दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट फैसला लेगी.

फिदायीन हमले की साजिश! (Video Credit: ETV Bharat) ट्रांजिट रिमांड की तैयारी: आज उजैद का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उसकी ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी. कोतवाली थाना क्षेत्र के बनियापाड़ा (सराय बहलीम) निवासी उजैद कुरैशी के खिलाफ जम्मू के बाहु फोर्ट थाने में 24 नवंबर 2025 को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से जुड़ा मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच एजेंसियों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 27 नवंबर 2025 को रियासी निवासी संदिग्ध आतंकी मोहम्मद साजिद को गिरफ्तार किया था. साजिद से पूछताछ और उसके मोबाइल चैट्स की पड़ताल में उजैद का नाम सामने आया.