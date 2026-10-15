'खेत में दफन कर शव के ऊपर लगाया आम का पौधा..' बिहार में हॉरर किलिंग या आत्महत्या? उलझी गुत्थी
एक बार फिर रिश्तों पर झूठी शान भारी पड़ गई. मामला मुजफ्फरपुर का है जहां पुलिस लड़की की मौत का रहस्य सुलझा रही है. रिपोर्ट-विवेक
Published : October 15, 2026 at 10:15 AM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 19 वर्षीय युवती की मौत का मामला सामने आने के बाद सनसनी फैल गई है. जजुआर थाना क्षेत्र का है जहां युवती के शव को जमीन में दफनाकर उसके ऊपर आम का पौधा लगाने का आरोप है. पुलिस को मामले में हॉरर किलिंग की आशंका है. हालांकि, युवती की हत्या हुई या उसने आत्महत्या की, यह अभी स्पष्ट नहीं है.
हॉरर किलिंग की आशंका
युवती की मां ने पुलिस को बताया कि ''बेटी औराई प्रखंड के रामपुर स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी. स्कूल के एक शिक्षक के साथ उसके प्रेम प्रसंग की बात सार्वजनिक होने के बाद मेरी बेटी मानसिक रूप से आहत थी.'' मां का दावा है कि ''करीब डेढ़ महीने पहले युवती ने आत्महत्या कर ली थी.'' इसके बाद परिवार के लोगों ने शव को जमीन में दफना दिया और ऊपर आम का पौधा लगा दिया. पुलिस इस दावे की जांच कर रही है.
मां के गांव छोड़ने की कोशिश के बाद सक्रिय हुई पुलिस
मामले की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी. मंगलवार शाम युवती की मां गांव छोड़कर जाने की कोशिश कर रही थी. इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मुजफ्फरपुर की ओर जा रही गाड़ी को दरगाह चौक पर रोककर उसे हिरासत में ले लिया. पूछताछ के बाद पुलिस ने युवती के चाचा और एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में लिया. मां से पूछताछ के दौरान शव को दफनाने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस उसे साथ लेकर गांव पहुंची.
पंपसेट से पानी निकालने के बाद मिले अवशेष
एसडीपीओ पूर्वी-1 अलय वत्स के नेतृत्व में पुलिस टीम ने डुमरी गांव के खेत में शव की तलाश की. खेत में पानी भरा होने के कारण पंपसेट की मदद से पानी निकाला गया. इसके बाद स्थानीय लोगों की सहायता से करीब आठ घंटे की मशक्कत के बाद जमीन से शव के कुछ अवशेष बरामद किए गए. मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए.
''मामला हॉरर किलिंग का है या युवती ने आत्महत्या की थी, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है. शव के अवशेषों को जांच के लिए एसकेएमसीएच के फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी विभाग भेजा जाएगा. जांच रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद से युवती के परिवार के कई सदस्य गांव छोड़ चुके हैं. मामले की जांच जारी है.''- अलय वत्स, एसडीपीओ पूर्वी-1
जांच रिपोर्ट के बाद उठेगा रहस्य से पर्दा
अब देखने वाली बात ये है कि युवती की मौत आखिर कैसे हुई? परिजनों ने इस मौत को रहस्य क्यों बना दिया? इसके पीछे कोई साजिश है या फिर अपनी झूठी शान के लिए बेटी की हत्या कर दी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस ढूंढ रही है. फिलहाल आरोपी पुलिस के शिकंजे में है. जांच रिपोर्ट के बाद तफ्तीश में मामला थोड़ा और साफ होने की उम्मीद है.
ये भी पढ़ें-