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'खेत में दफन कर शव के ऊपर लगाया आम का पौधा..' बिहार में हॉरर किलिंग या आत्महत्या? उलझी गुत्थी

खेत में तलाश करती पुलिस की टीम ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 19 वर्षीय युवती की मौत का मामला सामने आने के बाद सनसनी फैल गई है. जजुआर थाना क्षेत्र का है जहां युवती के शव को जमीन में दफनाकर उसके ऊपर आम का पौधा लगाने का आरोप है. पुलिस को मामले में हॉरर किलिंग की आशंका है. हालांकि, युवती की हत्या हुई या उसने आत्महत्या की, यह अभी स्पष्ट नहीं है.

हॉरर किलिंग की आशंका