घर में TV देख रहे थे परिवार के सदस्य, किसी ने 'जान लेने की नीयत' से आंगन में फेंका विस्फोटक

बगहा में घर पर विस्फोटक फेंका ( ETV Bharat )

बगहा: बिहार के बगहा में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है. मामला चौतरवा थाना क्षेत्र के अहिरौलिया वृत्ति टोला गांव का है. जहां नीरज राव (पिता हरिशंकर राव) के घर पर अज्ञात लोगों ने एक झोले में रखकर विस्फोटक फेंक दिया. इस घटना के समय घर के सभी सदस्य टीवी देख रहे थे. अचानक झोला फेंके जाने से घर में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है. 'पहले भी हुई थी परेशान करने की कोशिश': परिजनों का कहना है कि इससे पहले भी उनके घर पर कई बार ईंट-पत्थर और शौचालय जैसी चीजें फेंकी जा चुकी हैं. परिवार का आरोप है कि वे लगातार प्रताड़ना झेल रहे हैं. नीरज राव ने बताया कि पिता हरिशंकर राव पूर्व में सहारा इंडिया में एजेंट के रूप में कार्यरत थे. कंपनी के डिफॉल्टर होने के बाद कई लोगों के पैसे डूब गए. जिसके चलते उन्हें और उनके परिवार को आए दिन परेशान किया जा रहा है. मौके पर मौजूद पुलिस की टीम (ETV Bharat) "पहले भी हमें परेशान किया जाता रहा है. कई बार घर पर ईंट और पत्थर फेंका गया है. पिताजी सहारा इंडिया में काम करते थे. जब से कंपनी डिफॉल्टर घोषित हुई है. लोग पैसे के लिए तंग करते हैं. रात को जब हमलोग टीवी देख रहे थे, तभी किसी ने विस्फोटक सामग्री से भरा बैग आंगन में फेंक दिया."- नीरज राव, पीड़ित