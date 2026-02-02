घर में TV देख रहे थे परिवार के सदस्य, किसी ने 'जान लेने की नीयत' से आंगन में फेंका विस्फोटक
बगहा में एक शख्स के आंगन में किसी ने विस्फोटक फेंक दिया. हालांकि वह बाल-बाल बच गया है. पुलिस की छानबीन जारी है. पढ़ें..
Published : February 2, 2026 at 1:47 PM IST
बगहा: बिहार के बगहा में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है. मामला चौतरवा थाना क्षेत्र के अहिरौलिया वृत्ति टोला गांव का है. जहां नीरज राव (पिता हरिशंकर राव) के घर पर अज्ञात लोगों ने एक झोले में रखकर विस्फोटक फेंक दिया. इस घटना के समय घर के सभी सदस्य टीवी देख रहे थे. अचानक झोला फेंके जाने से घर में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है.
'पहले भी हुई थी परेशान करने की कोशिश': परिजनों का कहना है कि इससे पहले भी उनके घर पर कई बार ईंट-पत्थर और शौचालय जैसी चीजें फेंकी जा चुकी हैं. परिवार का आरोप है कि वे लगातार प्रताड़ना झेल रहे हैं. नीरज राव ने बताया कि पिता हरिशंकर राव पूर्व में सहारा इंडिया में एजेंट के रूप में कार्यरत थे. कंपनी के डिफॉल्टर होने के बाद कई लोगों के पैसे डूब गए. जिसके चलते उन्हें और उनके परिवार को आए दिन परेशान किया जा रहा है.
"पहले भी हमें परेशान किया जाता रहा है. कई बार घर पर ईंट और पत्थर फेंका गया है. पिताजी सहारा इंडिया में काम करते थे. जब से कंपनी डिफॉल्टर घोषित हुई है. लोग पैसे के लिए तंग करते हैं. रात को जब हमलोग टीवी देख रहे थे, तभी किसी ने विस्फोटक सामग्री से भरा बैग आंगन में फेंक दिया."- नीरज राव, पीड़ित
क्या बोले एसपी?: बगहा एसपी रामानंद कौशल ने बताया कि चौतरवा थाना को रविवार रात साढ़े दस बजे के आसपास सूचना मिली कि अहिरौलिया गांव स्थित नीरज राहुल के घर में किसी ने विस्फोटक फेंक दिया है. सूचना मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि एक प्लास्टिक के झोले में तीन विस्फोटक (Explosive Class-2) और 2 डेटोनेटर फेंका हुआ मिला. फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है.
"सूचना के बाद स्थानीय थाने की टीम आई तो देखा कि कोई एक्सप्लोसिव है, जोकि 3 विस्फोटक पदार्थ और 3 डेटोनेटर फेंका हुआ था प्लास्टिक में रखकर. कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है. स्कूल के परिसर में विस्फोटक को रख दिया गया है. बम डिस्पोजल की टीम को बुलाया गया है. सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है. जिसके घर से विस्फोटक मिला है, उससे और अन्य ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है."- रामानंद कौशल, पुलिस अधीक्षक, बगहा
#बगहा_पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है....#Folowers #HainTaiyarHum #bagahapolice #BiharPolice #पुलिस_अधीक्षक_महोदय #Dial112 #Bihar#topfanseveryon pic.twitter.com/d1LWA0HpFs— Bagaha Police (@p_bagaha) February 1, 2026
स्कूल परिसर में रखा विस्फोटक: पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झोले में पहाड़ तोड़ने में इस्तेमाल होने वाले डायनामाइट बम जैसा पदार्थ होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने झोले में रखी संदिग्ध सामग्री को जब्त कर अहिरौलिया स्थित जीपी नेशनल पब्लिक स्कूल में सुरक्षित रखा सुरक्षा के लिए चौकीदार कासीम मियां और जगत नारायण यादव को तैनात किया गया, जिन्होंने रातभर पहरेदारी की.
