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सलूंबर में बच्चों की मौत: दिमागी बुखार सरीखे थे मृतकों में लक्षण, जांच और सर्वे तेज

उदयपुर: सलूंबर जिले में 5 बच्चों की मौतों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी. बीते पांच दिन में लालपुरा और घाटा गांव में 2 से 4 साल की उम्र के 5 बच्चों की मौत हो चुकी है. इससे पूरे इलाके में दहशत है. वहीं चिकित्सा विभाग मामले की जांच में जुटा है. उदयपुर के एमबी अस्पताल में इन मामलों के सैंपलों की जांच की जा रही है.

उदयपुर के एमबी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आरएल सुमन ने बताया कि बच्चों में जो लक्षण सामने आए हैं, उनसे दिमागी बुखार (वायरल इन्सेफलाइटिस) की आशंका जताई जा रही है. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा. मृत बच्चों में बुखार, उल्टी, दौरे पड़ना और बेहोशी जैसे लक्षण पाए गए थे, जो दिमागी बुखार के सामान्य संकेत माने जाते हैं. यही लक्षण सभी प्रभावित बच्चों में समान रूप से देखे गए हैं. मृतकों में दो सगे भाई शामिल हैं.

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एक और मौत: इस बीच झलारा ब्लॉक के सेमारी गांव में भी साढ़े चार साल के एक बच्चे की मौत हो गई. हालांकि मौत के कारणों की पुष्टि अभी नहीं हुई है. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक सर्वे और स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया. करीब 3,690 कार्मिकों ने 52 हजार से अधिक घरों का सर्वे किया. इस दौरान 275 लोगों में समान लक्षण पाए गए. इनका मौके पर उपचार किया गया. 25 मरीजों को गंभीर स्थिति में आगे के इलाज के लिए रेफर किया गया. स्वास्थ्य टीमों ने क्षेत्र में एंटी-लार्वा गतिविधियां तेज कर दी. इसके तहत 2,500 से अधिक स्थानों पर कार्रवाई की गई. इसके अलावा 1,796 ब्लड स्लाइड्स और 94 सैंपल जांच के लिए.