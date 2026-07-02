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पलामू में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की वजह आई सामने, इस बात की आशंका

रांची: पलामू के सिक्का गांव में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की रहस्यमयी बीमारी से मौत और एक अन्य सदस्य की गंभीर हालत ने पूरे इलाके को भयभीत कर दिया है. स्वास्थ्य विभाग और रिम्स के वरिष्ठ चिकित्सक इस मामले की जांच में जुटे हैं.

रिम्स के इमरजेंसी सह ट्रॉमा सेंटर के हेड डॉ. प्रदीप भट्टाचार्या ने स्पष्ट किया कि पलामू से इलाज के लिए आई महिला में आर्गेमोन मेक्सिकाना के सभी लक्षण मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि आर्गेमोन मेक्सिकाना के बीज सरसों के बीजों जैसे दिखते हैं और कई बार जानबूझकर या अनजाने में सरसों के तेल में मिल जाते हैं.

रिम्स के इमरजेंसी सह ट्रॉमा सेंटर के हेड डॉ. प्रदीप भट्टाचार्या और पीड़ित की बेटी का बयान (ETV Bharat)

डॉ. भट्टाचार्या के अनुसार, सरसों के साथ आर्गेमोन के बीज पीसने से तेल विषाक्त हो जाता है. इसमें सैंगुनारिन (Sanguinarine) नाम का टॉक्सिन बनता है, जो स्लो प्वाइजन की तरह काम करता है. यह ब्लड में सर्कुलेट होकर छोटी कैपिलरीज और धमनियों को प्रभावित करता है, फिर किडनी और हार्ट को खराब कर देता है. ज्यादातर मौतें इसी कारण होती हैं.

कोई एंटीडोट नहीं, सिर्फ सपोर्टिव इलाज

डॉ. प्रदीप भट्टाचार्या ने बताया कि सैंगुनारिन का कोई एंटीडोट नहीं है. इलाज में दूषित तेल का सेवन बंद करना और लक्षणों के आधार पर सपोर्टिव केयर दिया जाता है. उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय अनुभव और परिवारिक इतिहास से साफ है कि यह एपिडेमिक ड्रॉप्सी है. रिम्स में भर्ती मरीज का इलाज भी इसी के लक्षणों के आधार पर चल रहा है.

पलामू परिवार की दर्दनाक कहानी

पलामू जिले के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव के रहने वाले कुलदीप महतो के परिवार पर कहर टूटा है. पिछले 12 दिनों में परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई है. इसमें कुलदीप महतो की 19 जून को, बेटी बबीता कुमारी की 20 जून को, दूसरी बेटी इंदु कुमारी की 26 जून को, बहू श्वेता कुमारी की 28 जून को और बेटा नकुल महतो की 29 जून को मौत हुई. कुलदीप महतो की पत्नी लाखो देवी का इलाज रिम्स ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में चल रहा है, जहां उनकी हालत में सुधार दिख रहा है.

लाखो देवी की सेवा में लगी बेटी अनीता देवी ने बताया कि उनके माता-पिता ने अपने खेत में सरसों उगाई थी और एक महीने से उसी का तेल खाने में इस्तेमाल कर रहे थे. डॉक्टरों के अनुसार यही तेल इस हादसे की वजह बना.

1998 का दिल्ली प्रकोप, जब ड्रॉप्सी ने मचाया कहर

डॉ. प्रदीप भट्टाचार्या ने याद दिलाया कि वर्ष 1998 में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में एपिडेमिक ड्रॉप्सी का सबसे बड़ा प्रकोप हुआ था. सरसों के तेल में आर्गेमोन मिलावट की वजह से 3000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और 65 लोगों की मौत हो गई.