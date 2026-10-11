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कोरबा के आरक्षक की जशपुर में संदिग्ध मौत, पेड़ पर मिला शव, बाइक और कार्ड बरामद

कोरबा के आरक्षक की जशपुर में संदिग्ध मौत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुरनगर: जिले के चंदागढ़ स्थित मुरब्बाबाड़ी में एक युवक की पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकती लाश मिली है. युवक की पहचान कोरबा पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्टेनो शाखा में पदस्थ आरक्षक नरहरि पटेल (38 साल) के रूप में हुई है.

ग्रामीणों ने देखा शव जानकारी के अनुसार, मुरब्बाबाड़ी क्षेत्र में कुछ ग्रामीणों ने पेड़ पर सफेद चुन्नी के फंदे पर लटका हुआ शव देखा. इसके बाद एक व्यक्ति का शव लटका देखकर ग्रामीणों ने तत्काल पत्थलगांव थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए मृतक की पहचान की कार्रवाई शुरू की.