कोरबा के आरक्षक की जशपुर में संदिग्ध मौत, पेड़ पर मिला शव, बाइक और कार्ड बरामद
जशपुर के पत्थलगांव में मिला कोरबा पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्टेनो शाखा में पदस्थ आरक्षक का शव, जांच में जुटी पुलिस
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 11, 2026 at 7:45 PM IST
जशपुरनगर: जिले के चंदागढ़ स्थित मुरब्बाबाड़ी में एक युवक की पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकती लाश मिली है. युवक की पहचान कोरबा पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्टेनो शाखा में पदस्थ आरक्षक नरहरि पटेल (38 साल) के रूप में हुई है.
ग्रामीणों ने देखा शव
जानकारी के अनुसार, मुरब्बाबाड़ी क्षेत्र में कुछ ग्रामीणों ने पेड़ पर सफेद चुन्नी के फंदे पर लटका हुआ शव देखा. इसके बाद एक व्यक्ति का शव लटका देखकर ग्रामीणों ने तत्काल पत्थलगांव थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए मृतक की पहचान की कार्रवाई शुरू की.
कोरबा पुलिस को दी गई जानकारी
मृतक की पहचान 38 वर्षीय आरक्षक नरहरि पटेल के रूप में हुई. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उनकी वर्तमान तैनाती सिविल लाइन रामपुर में थी और 27 सितंबर 2023 से वहां पदस्थ थे. नरहरि पटेल वर्ष 2013 बैच में पुलिस विभाग में भर्ती हुए थे. वे आरक्षक क्रमांक 640 के रूप में सेवाएं दे रहे थे और दादर बस्ती, मानिकपुर में रहते थे. पहचान होने पर मृतक की जानकारी कोरबा पुलिस और उनके परिजनों तक पहुंचाई गई है. फिलहाल परिजन कोरबा से पत्थलगांव स्थित घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं.
कोरबा से पत्थलगांव क्यों पहुंचे था आरक्षक?
इस मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि कोरबा में पदस्थ आरक्षक नरहरि पटेल पत्थलगांव कब और किन परिस्थितियों में पहुंचे थे. घटनास्थल से उनकी मोटरसाइकिल, कार्ड और सफेद रंग की चुन्नी मिलने की जानकारी सामने आई है. हालांकि, इन परिस्थितियों के बीच उनकी मौत कैसे हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य परिस्थितियों के आधार पर मामले की जांच कर रही है.
पत्थलगांव थाना क्षेत्र में आरक्षक का शव मिलने के मामले में पुलिस जांच कर रही है. आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी.- एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल
फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.