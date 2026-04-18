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नूंह में मिठाई खाकर एक ही परिवार के 9 लोग बीमार, 2 बच्चों की हालत गंभीर, मचा हड़कंप

नूंह के गंडूरी गांव में मिठाई खाने से 9 लोग बीमार हो गए. इनमें 7 बच्चे शामिल हैं. दो बच्चों की हालत गंभीर है.

Nuh village food poisoning
मिठाई खाकर एक ही परिवार के 9 लोग बीमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 18, 2026 at 5:04 PM IST

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नूंह: जिले के गंडूरी गांव में कथित रूप से मिलावटी मिठाई खाने के बाद एक ही परिवार के 9 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. इनमें 7 बच्चे शामिल हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. लोग मिठाई की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं.

दो बच्चों की हालत गंभीर: बीमार बच्चों की पहचान सामरीन, सनम, समर, सोफिया, अजूबा, रजिना और रोहन के रूप में हुई है. इनके अलावा परिवार के अन्य सदस्य भी प्रभावित हुए हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है. डॉक्टरों के अनुसार सभी मरीजों में उल्टी, घबराहट और कमजोरी जैसे लक्षण पाए गए हैं. दो बच्चों की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है. उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.

नूंह में मिठाई खाकर एक ही परिवार के 9 लोग बीमार (ETV Bharat)

हालत गंभीर देख कुछ को किया रेफर: अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक 7 बच्चों को नलहड़ स्थित शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जबकि दो अन्य का इलाज मांडीखेड़ा के अल आफिया अस्पताल में चल रहा है. एंबुलेंस चालक ने बताया कि, "सभी बच्चे एक ही परिवार के हैं और मिठाई खाने के तुरंत बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई. पहले उन्हें मांडीखेड़ा लाया गया, फिर कुछ को गंभीर हालत में रेफर करना पड़ा." डॉक्टरों की टीम लगातार मरीजों की हालत पर नजर बनाए हुए है.

बड़कली चौक से लाए थे मिठाई: पीड़ित परिवार के सदस्य राहुल ने बताया, "मेरा छोटा भाई बड़कली चौक से मिठाई लेकर आया था. सुबह बच्चों ने मिठाई खाई और करीब 10 मिनट के अंदर ही उल्टी और घबराहट शुरू हो गई. स्थिति अचानक इतनी बिगड़ी कि तुरंत सभी को अस्पताल ले जाना पड़ा. वहीं, परिजन जाहिल हक ने कहा, "हमें शक है कि मिठाई खराब थी, क्योंकि सभी की तबीयत एक साथ बिगड़ी."

मिलावट के आरोप: परिजनों के मुताबिक मिठाई बड़कली चौक की एक दुकान से खरीदी गई थी. हालांकि, मिठाई में मिलावट की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ दुकानदार मुनाफे के लिए मिलावटी मिठाई बेच रहे हैं. प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और मिठाई के सैंपल जांच के लिए भेजे जाने की संभावना है.

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