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2008 में इलाज के लिए पहुंचा बांग्लादेशी बना भारत का निवासी, 10 साल से बिलासपुर में छिपा रहा, NTPC में 50 हजार सैलरी की नौकरी

दरअसल 20 दिन पहले सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में पूछताछ के बाद कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को रायपुर के होल्डिंग सेंटर भेजा गया. उसी दौरान संदिग्ध बांग्लादेशी वहां से फरार हो गया. इसके बाद STF और जिला पुलिस की स्पेशल टीम उसकी तलाश में जुटी. लगातार निगरानी और रेकी के बाद 24 सितंबर को टीम ने सरकंडा स्थित उसके किराए के मकान में दबिश देकर उसे पकड़ लिया. पूछताछ में अतीक ने अपना मूल पता बांग्लादेश के नारायणगंज जिले का बताया.

बिलासपुर: संदिग्ध बांग्लादेशी के खिलाफ बिलासपुर में STF ने बड़ी कार्रवाई की है. STF और जिला विशेष शाखा की संयुक्त टीम ने सरकंडा क्षेत्र की सूर्या विहार कॉलोनी में दबिश देकर अतीक हुसैन को हिरासत में लिया है.

संदिग्ध बांग्लादेशी को हिरासत में लेने के बाद बिलासपुर पुलिस की पीसी (ETV Bharat Chhattisgarh)

मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर भी पूछताछ

बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया 20 दिन पहले 23 ऐसे संदिग्ध पकड़े गए थे जिनके दस्तावेज वैरीफाई नहीं हो रहे थे. पुलिस और एसटीएफ की टीम मुर्शिदाबाद जिले और बॉर्डर पर भेजी गई. 10 से 15 दिन रहने और पूछताछ के बाद भी जानकारी नहीं मिली औऱ टीम वापस बिलासपुर आ गई. बिलासपुर पुलिस की तरफ से एक बार फिर अथॉरिटी को पत्र भेजा गया. जिसके बाद संदिग्धों को परिवार की जानकारी मिली.

2008 में चेन्नई पहुंचा, बिलासपुर में 10 साल से

बिलासपुर एसएसपी ने आगे बताया कि संदिग्धों की जानकारी के आधार पर रायपुर होल्डिंग सेंटर से कुछ लोगों को मुक्त किया गया. उसी दरमियान एक व्यक्ति रायपुर से भाग गया . उसके बारे में जब पता चला तो वह पिछले 10 साल से बिलासपुर में रह रहा था और एनटीपीसी में लिफ्ट मेंटेंनेंस का काम कर रहा था. बिलासपुर में बंगालीपारा में रह रहा था. उसके बारे में पता चला कि 2008 में पासपोर्ट और वीजा लेकर चेन्नई आया था. पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने घुटनों के इलाज के लिए इलाज के लिए आया था, उसके बाद वह भारत से वापस नहीं गया. कुछ दिन उसने चेन्नई में काम किया, उसके बाद बिलासपुर आ गया. बिलासपुर में ही भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और नौवीं का सर्टिफिकेट भी बनवाया.

NTPC सीपत में लिफ्ट मेंटनेंस का काम

पुलिस अधिकारी ने बताया कि लगभग 20 साल से अतीक हुसैन भारत में रह रहा है. आरोपी ने बताया कि वह बांग्लादेश के ग्राम नैना का रहने वाला है. इसका भाई भी इससे मिलने आया और उससे मिलकर वापस चला गया. चिरमिरी की ही एक महिला से इसने शादी की, जिसके साथ उसका तलाक हो गया. इसकी चार बहन हैं. वर्तमान में सीपत NTPC में प्राइवेट कंपनी के जरिए लिफ्ट मेंटेनेंस का काम कर रहा था इसकी सैलरी 45 से 50 हजार रुपये है.

संदिग्ध बांग्लादेशी के पास सभी भारतीय दस्तावेज मिले

पुलिस ने उसके कब्जे से भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और नौवीं की अंकसूची समेत कई दस्तावेज बरामद किए हैं. दस्तावेजो की वैधता और उसे हासिल करने की परिस्थितीयो की जांच की जा रही है. पुलिस का दावा है कि इन दस्तावेजों को गलत तरीके से बनवाया गया था. फिलहाल अतीक को रायपुर के होल्डिंग सेंटर भेजा जा रहा है और बांग्लादेश डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.