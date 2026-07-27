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देहरादून में 15 लाख की प्रतिबंधित केटामाइन के साथ दो गिरफ्तार, कुंडली खंगाल रही पुलिस

विकासनगर: एसटीएफ, एएनटीएफ व थाना सेलाकुई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है. टीम ने संयुक्त कार्रवाई में 1.521 किलोग्राम प्रतिबंधित केटामाइन के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बरामद केटामाइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है. वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एसटीएफ, एएनटीएफ व थाना सेलाकुई पुलिस ने बड़ी मात्रा में केटामाइन पकड़ी है. आरोपियों से पूछताछ में मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला एवं पूरे ड्रग नेटवर्क से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग पुलिस टीम के हाथ लगे है. मादक पदार्थ के स्रोत, सप्लाई चेन एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों की पहचान के लिए पुलिस पड़ताल में जुट गई है. वहीं पुलिस ने पकड़े गई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य एसटीएफ की एएनटीएफ को प्राप्त इनपुट के आधार पर एसटीएफ टीम ने सेलाकुई, देहरादून पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को 1.521 किलोग्राम केटामाइन के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपियों द्वारा स्कूटी की डिक्की में अवैध ड्रग केटामाइन छिपाकर ले जायी जा रही थी. टीम के साथ मौके पर उपस्थित औषधि निरीक्षक द्वारा ड्रग की की पहचान केटामाइन के रूप में की गई.