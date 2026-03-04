ETV Bharat / state

भारत-नेपाल सीमा पर संदिग्ध गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेजों के सहारे नेपाल में घुसने की कोशिश

भारत नेपाल सीमा पर संदिग्ध गिरफ्तार. ( फोटो सोर्स - पुलिस मीडिया सेल )