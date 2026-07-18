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दलाली कर कांग्रेस को कमजोर कर रहे कुछ नेता, उपेक्षा पर भड़के सुसनेर विधायक

उपेक्षा पर भड़के सुसनेर विधायक ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन और अनुशासन को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है. सुसनेर विधानसभा से कांग्रेस विधायक भैरोंसिंह परिहार ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और संगठन पर सार्वजनिक मंच से तीखा हमला बोला है. उनके बयान के बाद कांग्रेस के भीतर सियासी हलचल तेज हो गई है, जबकि भाजपा ने इसे कांग्रेस की अंदरूनी कलह का प्रमाण बताया है. कहा, स्थानीय विधायक होने के बावजूद उन्हें पार्टी कार्यक्रमों की नहीं दी जाती जानकारी आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में आयोजित कांग्रेस के एक कार्यक्रम में विधायक भैरोंसिंह परिहार ने मंच से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक और नगर कार्यकारिणी की बैठकें आयोजित की जा रही हैं. लेकिन स्थानीय विधायक होने के बावजूद उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती. इतना ही नहीं, कार्यक्रम के पोस्टरों में भी उनकी तस्वीर नहीं लगाई गई. अजय सिंह राहुल का बड़ा बयान, कहा- सिंधिया कांग्रेस में आए तो पार्टी छोड़ दूंगा! प्रदेश नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भोपाल में बैठे कुछ नेता दलाली कर रहे हैं और कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं. उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि संगठन का कोई नेता बिना सूचना दिए उनके क्षेत्र में आया, तो उसका मुंह काला कर क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि जनता कांग्रेस की सरकार चाहती है, लेकिन कुछ नेता खुद नहीं चाहते कि पार्टी सत्ता में आए.