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दलाली कर कांग्रेस को कमजोर कर रहे कुछ नेता, उपेक्षा पर भड़के सुसनेर विधायक

आगर मालवा के सुसनेर से विधायक भैरोंसिंह परिहार ने नाराजगी जताते हुए कहा, जनता कांग्रेस की सरकार चाहती है, लेकिन कुछ नेता खुद नहीं चाहते कि पार्टी सत्ता में आए.

MLA BHAIRON SINGH PARIHAR
उपेक्षा पर भड़के सुसनेर विधायक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 4:51 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन और अनुशासन को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है. सुसनेर विधानसभा से कांग्रेस विधायक भैरोंसिंह परिहार ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और संगठन पर सार्वजनिक मंच से तीखा हमला बोला है. उनके बयान के बाद कांग्रेस के भीतर सियासी हलचल तेज हो गई है, जबकि भाजपा ने इसे कांग्रेस की अंदरूनी कलह का प्रमाण बताया है.

कहा, स्थानीय विधायक होने के बावजूद उन्हें पार्टी कार्यक्रमों की नहीं दी जाती जानकारी

आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में आयोजित कांग्रेस के एक कार्यक्रम में विधायक भैरोंसिंह परिहार ने मंच से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक और नगर कार्यकारिणी की बैठकें आयोजित की जा रही हैं. लेकिन स्थानीय विधायक होने के बावजूद उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती. इतना ही नहीं, कार्यक्रम के पोस्टरों में भी उनकी तस्वीर नहीं लगाई गई.

प्रदेश नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भोपाल में बैठे कुछ नेता दलाली कर रहे हैं और कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं. उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि संगठन का कोई नेता बिना सूचना दिए उनके क्षेत्र में आया, तो उसका मुंह काला कर क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि जनता कांग्रेस की सरकार चाहती है, लेकिन कुछ नेता खुद नहीं चाहते कि पार्टी सत्ता में आए.

भाजपा ने कहा, कांग्रेस में न अनुशासन बचा है और न ही समन्वय

विधायक के इस बयान पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा है. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कल्पेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता बैठक लेने जा रहे हैं और पार्टी अपने ही विधायक को इसकी सूचना नहीं दे रही है. इससे साफ है कि कांग्रेस में न अनुशासन बचा है और न ही समन्वय. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई भी नेता किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देता है और यही उनकी राजनीतिक संस्कृति बन गई है.

कांग्रेस की नसीहत, भाजपा पहले अपने संगठन की स्थिति देखे

वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले पर सफाई दी है. पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव सिंह ने कहा कि कांग्रेस में जब भी किसी वरिष्ठ नेता का कार्यक्रम तय होता है, तो संबंधित जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाती है. उन्होंने कहा कि विधायक भैरोंसिंह परिहार ने किस संदर्भ में यह बयान दिया है, इस पर उनसे बात की जाएगी. साथ ही उन्होंने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा पहले अपने संगठन की स्थिति देखे. उन्होंने दतिया सहित अन्य मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा के भीतर भी समन्वय की कमी और आंतरिक विवाद सामने आते रहे हैं.

कांग्रेस विधायक के सार्वजनिक बयान ने पार्टी के भीतर संगठनात्मक समन्वय और अनुशासन को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है और विधायक की नाराजगी को किस तरह दूर किया जाता है.

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