UPPCS 2024: सुषमा ने पीसीएस परीक्षा में 13वीं रैंक हासिल कर बनी एसडीएम
सुषमा की सफलता से परिवार में खुशी की लहर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 3:29 PM IST
गोरखपुर: लक्ष्य को पाने के लिए अगर इंसान पूरे जुनून के साथ जुट जाए, तो कामयाबी एक न एक दिन उसकी कदम चुमती है. इसे सच कर दिखाया है गोरखपुर की बेटी सुषमा यादव ने. वह पीसीएस परीक्षा 2024 के परिणाम में 13वीं रैंक हासिल कर एसडीएम पद के लिए चयनित हुई है.
सुषमा यादव जिले के चोरी चोरा तहसील क्षेत्र के सिंगापुर गांव की रहने वाली है, उनके पिता गोपाल यादव स्कूल के संचालक हैं. बेटी की सफलता पर वह इतने खुश हैं कि उसकी एक-एक संघर्ष को बयां करते हैं. कहते हैं की आठवीं तक की पढ़ाई उनकी बेटी ने देवरिया जिले के रुद्रपुर में उदय एकेडमी से किया. इसके बाद 12वीं की शिक्षा वह गोरखपुर के संस्कृति पब्लिक स्कूल से हासिल की, फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से उसने बीएससी करने के बाद, केमिस्ट्री से एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट बनी.
उन्होंने बताया कि बेटी को यह सफलता PCS परीक्षा के दूसरे प्रयास में मिला है. पहले प्रयास में भी वह इंटरव्यू तक गई थी. बीते रोज 29 मार्च 2026 को जब वह प्रयागराज में तीसरी बार पीसीएस परीक्षा का मेंस एग्जाम दे रही थी, तभी शाम को यह परिणाम आया, जिससे पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई.
गोपाल यादव ने बताया कि उनकी बेटी शुरू से ही पढ़ने में तेज और काफी मेंहनती थी. संस्कार भी उसके भीतर कूट-कूट कर भरा था. यही वजह है कि उसने परिवार की इच्छा की कभी विरोध नहीं किया और वर्ष 2024 में, परिवार के कहने पर मऊ जिले के रहने वाले लेक्चरर पंकज यादव से शादी कर ली, फिर एक बच्ची को जन्म दिया और लालन-पालन के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए, मेहनत जारी रखी, और आखिर कार सफलता हासिल कर लिया.
गोपाल यादव कहते हैं कि सुषमा ने अपनी तैयारी के लिए दिल्ली भी गई थी. वहां से अपनी तैयारी पूरी करने के बाद घर लौट आई और परिवार के साथ पढ़ाई करने लगी. उसका परिवार गोमती नगर लखनऊ में रहता है. मायके और ससुराल दोनों में पढ़ाई का माहौल है. उसके पति लेक्चर हैं, जबकि मायके के लोग स्कूल का संचालन करते है.
गोपाल यादव बताते हैं कि वह दो भाई हैं. छोटा भाई रामाशीष यादव वर्तमान में प्रधान है. दोनों भाई के बीच में सुषमा अकेली बेटी है और चार बेटे हैं. सभी सुषमा को बहुत प्यार करते हैं. वह सबकी दुलारी है, लेकिन इस बीच उसने अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. जिसकी वजह से आज उसे सफलता मिली है. अभी उसकी उम्र 30 वर्ष है और आगे भी उसके पास परीक्षाओं के लिए समय पड़ा हुआ है. वह अगला लक्ष्य भी हासिल कर लेगी, क्योंकि उसे इस सफलता से ताकत मिलेगी.
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