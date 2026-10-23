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लखनऊ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए सीएम योगी से मिली मेयर, बजट की मांग

लखनऊ: गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन अब भी सामान्य नहीं हो पाया है. कई परिवारों का जीवन आज भी 'अस्त-व्यस्त' है, जिसको देखते हुए, महापौर सुषमा खर्कवाल ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. उन्होंने नगर निगम के बाढ़ प्रभावित जोन-3, 4 और 6 के क्षेत्रों की समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया और इनके विकास के लिए अलग से बजट उपलब्ध कराने का आग्रह किया.

जल निकासी और सीवर व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर:

महापौर सुषमा खर्कवाल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए नए नालों का निर्माण जरुरी है. साथ ही, सीवर व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नए सीवर लाइन बिछाया जाए, ताकि भविष्य में जलभराव की समस्या को कम किया जा सके.



सड़क, पेयजल और नागरिक सुविधाओं की विकास के लिए बजट की मांग:

इसके अलावा, महापौर ने प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, नई पेयजल पाइपलाइन बिछाने तथा अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए भी विशेष बजट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की बहाली के साथ-साथ आवश्यक विकास कार्य कराना जरूरी है, ताकि नागरिकों को स्वच्छ पेयजल, बेहतर जल निकासी और सुचारु सीवर व्यवस्था उपलब्ध हो सके.