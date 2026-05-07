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पहाड़ों के पार पहुंचा 'सुशासन', सुकमा कलेक्टर-एसपी बाइक से पहुंचे गोंडेरास और नीलावाया

सुकमा कलेक्टर और एसपी सुशासन तिहार के तहत दूरस्थ गांव गोंडेरास और नीलावाया पहुंचे. यहां पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर लोगों की समस्या सुनी.

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सुकमा कलेक्टर-एसपी बाइक से पहुंचे गोंडेरास और नीलावाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 7, 2026 at 7:57 PM IST

4 Min Read
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सुकमा: जिले के गोंडेरास और नीलावाया जैसे दूरस्थ गांवों में बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों का अनोखा दौरा देखने को मिला. कलेक्टर अमित कुमार और एसपी किरण चव्हाण मोटरसाइकिल से कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर ग्रामीणों के बीच पहुंचे. यह दौरा सुशासन तिहार 2026 के तहत किया गया.

30 किलोमीटर का कठिन सफर तय कर पहुंचे गांव

गांव तक पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन था. कहीं पत्थरों से भरे रास्ते थे तो कहीं संकरे पहाड़ी मोड़. कई जगह बाइक संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अधिकारियों ने सफर जारी रखा. प्रशासन का उद्देश्य गांवों तक पहुंचकर लोगों की समस्याएं समझना था.

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कलेक्टर अमित कुमार और एसपी किरण चव्हाण मोटरसाइकिल से कठिन पहाड़ी रास्तों को पार कर गांव पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इमली के पेड़ के नीचे लगी चौपाल

गोंडेरास गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने इमली के पेड़ के नीचे चौपाल लगाई. कलेक्टर और एसपी खाट और जमीन पर बैठकर ग्रामीणों से बातचीत करते रहे. गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और युवा पहली बार इतने बड़े अधिकारियों को अपने बीच देखकर खुश नजर आए.

ग्रामीणों ने बताई बिजली और सड़क की समस्या

ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि कई घरों की सौर प्लेटें खराब हो चुकी हैं, जिससे रात में अंधेरा रहता है. इस पर कलेक्टर ने तुरंत क्रेड़ा विभाग को सभी खराब सौर प्लेटों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए. ग्रामीणों ने भी सड़क, राशन और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की भी जानकारी दी.

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इमली के पेड़ के नीचे लगी चौपाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांव के विकास के लिए 70 लाख तक के काम स्वीकृत

कलेक्टर अमित कुमार ने बताया कि गोंडेरास और आसपास के क्षेत्रों के लिए 60 से 70 लाख रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं. इनमें आंगनबाड़ी भवन, पंचायत भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण शामिल हैं. इन कार्यों की जिम्मेदारी पंचायत को दी गई है ताकि काम तेजी से हो सके.

शिविर में ग्रामीणों को मिला तुरंत लाभ

सुशासन चौपाल के दौरान कई सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई. प्रशासन ने ग्रामीणों को मौके पर ही कई सुविधाएं दीं.

  • 17 किसानों को केसीसी कार्ड
  • पीएम किसान योजना के 11 प्रकरण
  • 12 जाति प्रमाण पत्र
  • 2 किसान किताब
  • 2 पटवारी प्रतिवेदन

हमारे गांव में पहली बार कोई कलेक्टर पहुंचा है. ग्रामीण भी इसे सम्मान और भरोसे का पल कह रहे हैं. जोगा वंजामी, सरपंच

नीलावाया में महिलाओं ने बताई स्वास्थ्य समस्या

गोंडेरास के बाद प्रशासनिक टीम मोटरसाइकिल से नीलावाया गांव पहुंची. यहां महिलाओं ने गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने में होने वाली परेशानियों की जानकारी दी. कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही चार मोतियाबिंद मरीजों को जिला अस्पताल भेजने के आदेश भी दिए गए.

जन्म प्रमाण पत्र और गोद भराई कार्यक्रम

शिविर के दौरान 22 जन्म प्रमाण पत्र मौके पर बनाए गए वहीं 2 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म कराई गई. इस दौरान ग्रामीण महिलाओं में खुशी का माहौल दिखा.

बरसात में नाले से कट जाता है गांव

ग्रामीणों ने बताया कि बारिश में गांव के पास का नाला उफान पर आ जाता है, जिससे लोगों को 15 किलोमीटर अतिरिक्त घूमकर जाना पड़ता है. इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने पुलिया निर्माण के निर्देश दिए.

सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है. नियद नेल्लानार अभियान के तहत गांवों तक बिजली, पानी, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं.- अमित कुमार, कलेक्टर

सुशासन तिहार 2026 में चल रहा विशेष अभियान

जिला प्रशासन सुशासन तिहार 2026 के तहत 31 व्यक्तिमूलक योजनाओं का लाभ, 14 सामुदायिक सुविधाओं का विस्तार और 10 प्रमुख योजनाओं का अधिकतम लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है.

गोंडेरास और नीलावाया का यह दौरा केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं था. यह उन गांवों तक भरोसा पहुंचाने की कोशिश थी, जहां लोग लंबे समय से खुद को व्यवस्था से दूर महसूस कर रहे थे. मोटरसाइकिल से पहुंचे अधिकारियों ने ग्रामीणों को यह एहसास दिलाया कि सरकार अब सच में उनके द्वार तक पहुंच रही है.

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