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कोरिया में सुशासन तिहार, जनसमस्या शिविर में पहुंची जनता, आवेदन और समस्या का समाधान

इस कार्यक्रम में बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े भी मौजूद रहे. उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की. उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और श्रम कार्ड जैसी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी. उन्होंने कहा कि शासन की योजनाएं आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं. विधायक ने अधिकारियों से लोगों की समस्याओं के तुरंत हल निकालने के निर्देश दिए.

कोरिया : पूरे छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार की शुरुआत हो चुकी है. कोरिया में मंगलवार को सुशासन तिहार के तहत बैकुंठपुर में जन समस्या शिविर का आयोजन किया गया. आम के पेड़ की छांव में यह शिविर लगाया गया. इस शिविर में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन जमा किया. लोगों ने अपनी समस्याओं से जुड़े आवेदन दिए और उसके समाधान के बारे में पता किया.

कोरिया में सुशासन तिहार (ETV BHARAT)

कलेक्टर समाधान शिविर में रहीं मौजूद

इस समाधान शिविर में कलेक्टर चंदन त्रिपाठी भी मौजूद रहीं. उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और इन समस्याओं के तुरंत निराकरण के निर्देश दिए. कलेक्टर ने किसानों से एग्रीस्टेक पंजीयन कराने की अपील करते हुए कहा कि इससे किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा.हितग्राहियों को एचपीवी कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वय वंदन कार्ड, पोषण आहार बॉक्स, श्रमिक पंजीयन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मकान की चाबी एवं प्रमाण पत्र बांटे गए.

सुशासन तिहार में समाधान शिविर (ETV BHARAT)

किसान रासायनिक खाद के स्थान पर नैनो यूरिया और डीएपी खाद का उपयोग करें. महिला महतारी वंदन योजना के लिए केवाईसी के कार्य पूरा कर लें. इस सबकी सुवधा समाधान शिविर में दी गई है. तहसीलदारों को शिविर स्थल पर ही आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र वितरण के निर्देश दिए गए हैं- चंदन त्रिपाठी, कलेक्टर, कोरिया

सुशासन तिहार में लोगों से बात करतीं कलेक्टर चंदन त्रिपाठी (ETV BHARAT)

शिविर में कुल 514 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 72 का मौके पर ही निराकरण किया गया. महतारी वंदन योजना के तहत बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिविर स्थल पर ही ई-केवाईसी कराया-ए पन्ना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बैकुंठपुर

विधायक भैयालाल राजवाड़े (ETV BHARAT)

पशुपालन विभाग ने बकरी पालन, कुक्कुट पालन, दुग्ध उत्पादन तथा पशु रोगों से बचाव की जानकारी दी. पुलिस विभाग ने यातायात जागरूकता अभियान चलाते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग तथा नशे की हालत में वाहन न चलाने की अपील की. वहीं उद्योग विभाग ने स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध ऋण और सहायता योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी.